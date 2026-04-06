Problematični stanari kuću iz bajke pretvorili su u horor: Evo kakav kaos su ostavili iza sebe

Stanodavcima često nije nimalo jednostavno. Upravo kad pomisle da su pronašli idealne podstanare, stvarnost ih zna neugodno iznenaditi. Od onih koji nestanu bez plaćene stanarine do onih koji iza sebe ostave potpuni kaos, šteta na kraju gotovo uvijek pada na teret vlasnika.

Jedan takav slučaj dolazi iz Australije, gdje je kuća vrijedna čak dva milijuna dolara (oko 1,85 milijuna eura), smještena u Baulkham Hillsu na sjeverozapadu Sydneya, pretvorena u pravo ruglo.

'Ovakvo nešto još nisam vidjela'

Prema riječima vlasnika, podstanari su mjesecima stvarali probleme i izbjegavali kontrole, zbog čega su ih na kraju bili prisiljeni deložirati.

No, prizor koji ih je dočekao nakon njihovog odlaska bio je šokantan - kuća je bila u stanju koje više podsjeća na scenografiju horor filma nego na nečiji dom.

Razina nereda i zapuštenosti bila je tolika da vlasnici nisu imali drugog izbora nego angažirati profesionalne čistače. Čak ni oni nisu mogli započeti posao bez pune zaštitne opreme - hazmat odijela i maski, kako bi se zaštitili od nesnosnog smrada i potencijalno opasnih tvari skrivenih ispod gomila otpada.

"Bilo je kao u horor filmu. Nešto takvo nikad prije nisam vidjela", rekla je čistačica Ashleigh Partsch-Isaako.

Financijski kaos

Osim što su za čišćenje morali izdvojiti čak 4000 dolara (oko 3465 eura), vlasnike sada očekuju i znatno veći troškovi, potpuna obnova nekretnine koja će dodatno opteretiti njihov budžet.

"Kada ljudi ulažu u nekretnine u Australiji, često ne uzimaju u obzir sve rizike koji s time dolaze", izjavio je Leo Patterson Ross, izvršni direktor Udruge podstanara Novog Južnog Walesa.

Dodao je i da će stanari koji su živjeli u toj kući sada vjerojatno imati poteškoća s pronalaskom novog smještaja, jer će ovaj incident ostati zabilježen u njihovoj evidenciji.