Jake snage na 'Hodu za život' i masa ljudi, a sve oči uprte su na drugo mjesto

Pod geslom "Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!“ danas se održava 11. po redu Hod za život, obitelj i Hrvatsku. Kolona prolazi Frankopanskom ulicom i Ilicom do Trg bana Josipa Jelačića, a potom Praškom ulicom do Zrinjevac gdje će biti održan prigodni program.

Nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić je naglasila da hod ponovno vraća pozornost na važnost zakonske zaštite svakog čovjeka, od začeća do prirodne smrti. Tvrdi da brojke dokazuju da su i nerođena djeca i njihove majke najsigurniji u onim državama u kojima pobačaj nije osiguran zakonom, kako kaže "u državama u kojima zakon štiti čovjekov život od početka do kraja - od začeća do prirodne smrti".

Osim 'Hoda za život', policiju danas čeka još dvije sigurnosno zahtjevne situacije . Tu su Trnjanski kresovi s najavljenim protuprosvjedima, ali i nogometni derbi visokog rizika između Dinama i Hajduka. Policija je angažirala dodatne snage i sve će se snimati.