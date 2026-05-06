Željka Markić otkrila rutu 'Hoda za život' pa poslala poruku Tomaševiću: 'Pokušao je, nije uspio'

Ovogodišnji 'Hod za život' u Zagrebu na konferenciji za medije u srijedu najavila je njegova nacionalna koordinatorica, Željka Markić.

Članovi organizacijskog tima Hoda za život, obitelj i Hrvatsku pod vodstvom koordinatorice predstavili su rutu hoda po Zagrebu i druge informacije važne za ovaj događaj.

"Vrijeme je za konkretne promjene - zaštitimo život od samog početka", najavljuju organizatori. Geslo ovogodišnjeg Hoda za život glasi: "Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!".

Iz organizacije Hoda najavili su okupljanje u subotu u 10.30 sati kod HNK. Zatim će kolona proći Frankopanskom i Ilicom na Trg bana Jelačića. Potom će proći Praškom ulicom i završiti na Zrinjevcu gdje će biti održan prigodni program.

Markić: Očekujemo da Zakon prati znanstvene spoznaje

Na početku obraćanja Markić je poručila: Život je prvi korak i zakon, život je dar — zaštitimo ga pravednim zakonom. "Ovaj hod ponovno vraća pozornost na važnost zakonske zaštite svakog čovjeka, od začeća do prirodne smrti.

Kada je Poljska devedesetih godina ponovno kriminalizirala pobačaj, promotori abortusa plašili su javnost tvrdnjama da će žene umirati od ilegalnih pobačaja. Danas brojke potvrđuju da je to bila laž. Poljska danas ima najnižu stopu majčinske smrtnosti u Europskoj uniji. Dok u EU-u pet do sedam žena umire na sto tisuća živorođene djece, u Poljskoj ta brojka iznosi dvije", kazala je.

Željka Markić ističe da brojke dokazuju da su i nerođena djeca i njihove majke najsigurniji u onim državama u kojima pobačaj nije osiguran zakonom, kako kaže "u državama u kojima zakon štiti čovjekov život od početka do kraja — od začeća do prirodne smrti".

"Očekujemo da hrvatski zakon prati znanstvene spoznaje o ljudskosti nerođenog djeteta i početku ljudskog života, da ne podilazi prolaznim ideologijama te da ne strahuje od političkog ili medijskog pritiska", kazala je Markić.

Markić podsjeća da u Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki izgubi svoje dijete kroz spontani pobačaj.

"Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta, a ta je bol najčešće ignorirana te nerijetko ne primaju pomoć na koju imaju pravo. Vrlo često to je povezano s činjenicom da se negira ljudskost djeteta koje su izgubili kroz spontani pobačaj. Mreža Rita nastoji pomoći upravo tim ženama i tim roditeljima.

Očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koje imaju teško bolesnu djecu, kao i u obitelji koje imaju zdravu djecu i u koju ulažu svoje vrijeme i trud. Očekujemo i da se novac prestane trošiti na nebulozne projekte povezane s politikom i ideologijom te da se usmjeri prema onima koji doista ulažu svoje vrijeme, trud i sve što mogu u ljude.

A ljudi su najveća vrijednost ove zemlje", zaključuje uvodno Markić.

'Tomašević nam je pokušao podmetnuti klipove'

Upitana za odnos gradonačelnika Tomaševića prema Hodu za život, Markić je kazala:

"Gradonačelnik Tomašević pokušao je i ove godine podmetnuti klipove Hod za život. Nije nam dao još jednu lokaciju — trg koji smo ranijih godina koristili. Izmislio je prepreke i prebacio događanja s Europskog trga. Nije nam dopustio izvjesiti zastave Hoda, dok to drugim udrugama dopušta. Također nam nije dopustio postaviti naše fotografije na stupove javne rasvjete, što smo prije njegova mandata redovito mogli", kazala je.

"Da, pokušao je, ali nije uspio", dodala je Markić pa poručila da će na Hodu za život "biti izvrsno".

"Velik broj ljudi javio se za volontiranje, kao i svake godine. I to je dio naše obaveze — boriti se kroz civilno društvo za to da sva mišljenja u Hrvatskoj imaju isti pristup javnosti. Mi se zalažemo za pravo svih da govore ono što misle, ako je to u skladu sa zakonom i ako se za to zalažu mirnim putem. Zato očekujemo imati isti tretman kao i svi drugi.

Imali smo isti tretman kao svi drugi prije Tomislava Tomaševića i imat ćemo ga nakon Tomislava Tomaševića", zaključuje.

Bez dozvole za pozornicu na Trgu bana Jelačića

Hod za život, obitelj i Hrvatsku sredinom travnja prozvao je zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da mu je uskratio dozvolu za pozornicu na Trgu bana Jelačića "nakon što je ove godine po prvi puta u 11 godina zatražio uvid u popis izvođača i program“.

"Tomašević je uskratio dozvolu za pozornicu na Trgu nakon što je ove godine po prvi puta u 11 godina zatražio uvid u popis izvođača i program, a samo tri tjedna prije održavanja Hoda još uvijek nismo dobili dozvolu za zatvaranje prometa" na dan održavanja Hoda za život u Zagrebu, u subotu, 9. svibnja, priopćio je Hod.

Iz ove organizacije navode kako su od Grada Zagreba još 20. siječnja ove godine zatražili dozvole potrebne za postavljanje pozornice na Trgu i zatvaranje prometa na dan održavanja Hoda.

Tvrde da se sjednice povjerenstva nadležnog gradskog ureda održavaju svaki tjedan i da je njihov zahtjev stavljen na stranu, odnosno da je odlučivanje o njemu namjerno usporavano. Dodaju kako je od predaje njegova zahtjeva do zabrane postavljanja pozornice na Trgu povjerenstvo održalo osam sjednica.

Hod navodi također kako je "na zahtjev za dodatnim informacijama o programu na Trgu i izvođačima odgovorio u roku od dva dana" te ističe kako svi Zagrepčani plaćaju iste prireze i imaju isto pravo pristupa javnosti.

"Pokušaji ograničavanja tog prava otežavanjem ishođenja dozvola, zabranom pozornice na Trgu, diskriminatornom zabranom postavljanja zastava Hoda za život na gradske stupove, izgledaju kao pokušaj ponovnog uvođenja jednoumlja zloupotrebom političke moći te sužavaju prostor slobode i demokracije u gradu Zagrebu", poručuje Hod te najavljuje kako će se ove godine za zaštitu života od začeća hodati u 20 hrvatskih gradova, a prvi na redu je Zagreb.