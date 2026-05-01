Praznik rada na Maksimiru: Besplatan grah, koncerti i sindikati

Zagrepčanke i Zagrepčani od ranih jutarnjih sati stižu u park Maksimir na tradicionalnu proslavu Međunarodnog praznika rada gdje je Grad Zagreb za njih pripremio bogat glazbeni i zabavni program te besplatnih 40.000 porcija graha i 30.000 komada štrukli.

Građanima su se na proslavi pridružili i Školski sindikat Preporod zajedno s Nezavisnim sindikatom znanosti i visokog obrazovanja i Nezavisnim sindikatom zaposlenih u srednjim školama Hrvatske. Svrha njihove zajedničke inicijative je, kako kažu, izaći među građane i otvoriti razgovor o stanju obrazovanja i znanosti, kao i o odnosima s Vladom. Građani će pak imati priliku informirati se o aktualnim izazovima u sustavu te izravno podijeliti svoja mišljenja i iskustva.

"U ime tri obrazovna sindikata želim vam čestitati Praznik rada - sretan vam bio! Ovo je datum koji se obilježava već 150 godina i povezan je s godinom 1886. kada su u Chicago desetci tisuća radnika prosvjedovali nakon velikog štrajka i tražili formulu '8+8+8' - osam sati rada, osam sati odmora i osam sati prava na slobodno vrijeme. Tada su neki i predstavnici dali život za svoju ideju. Borba za radnička prava u 19. i 20. stoljeću nije bila lagana. A i mi sami danas ponekad, sve što je izboreno u tom vremenu, uzimamo zdravo za gotovo i ne vidimo da danas imamo i pravo na organiziranje, pravo na štrajk, pravo na godišnji odmor, i pravo na regres, i pravo na osmosatno radno vrijeme. Težina tih prava dobiva još više na svijetlu kada vidimo da veliki dio svijeta - radnika - mogu samo sanjati o tim pravima", poručili su.

"Ova su tri obrazovna sindikata u posljednjih godinu dana svojim djelovanjem pokazala kako izgleda borba za radnike u obrazovanju i znanosti. Prošle smo godine na ovom istom mjestu pozivali građane da nam se pridruže na velikom prosvjedu 9. svibnja. Motivirali smo ih da dođu i iznesu svoje probleme, a ove ćemo ih godine, na ovom istom mjestu - i time nastavljemo tradiciju, i povratak sindikata na ovaj prostor koji je prirodno obitavalište proslave praznika rada. Mi smo vratili sindikat u ovaj prostor i tu tradiciju ćemo nastaviti", nadodali su.

"Ove godine ćemo progovoriti o dvije bitne teme - kako za cijeli sindikalni projekt, tako i društvo u cjelini. Prva tema je vezana na ono što se dogodilo prošle godine, i pokušaj opstrukcije Vlade RH, da sindikalni prosvjed proglasi nesindikalnom aktivnošću i da s tim famoznim mišljenjem ministarstva rada kaže da radnici nemaju pravo doći na prosvjed u radno vrijeme i imati pravo na dva plaćena radna dana. Druga je tema bitna za sve radnike u javnim službama, i tiće se ekonomske situacije i sramotnog i mizernog porasta osnovice od 1 posto, koji, kako vidimo, niti ne može pratiti galopirajuću inflaciju koja se bliži 6 %, niti može pokriti troškove života koji rastu iz dana u dan", rekli su.

"Zahvaljujem se još jednom što ste došli u tolikom broju da nas podržite, prvenstveno još jednom hvala predstavnicima medija, jer ste kao i mi odabrali da proslavite Praznik rada na onaj najdostajanstveniji način - radom", rekli su.

'Pravo na prosvjed - elementarno pravo radnika'

"Tema o kojoj su ja danas govoriti je tema koja je vezana kao 'prst i nokat' sa Praznikom rada. Naime, prosvjed i Praznik rada su neraskidivo povezani. Obilježavanje Prvog maja bez prosvjeda je kao da imate neko jelo kojem fali začin, a znamo kakvo je to jelo bez začina. Nažalost, mi se u ovoj zemlji moramo iznova boriti za nešto što se smatralo gotovom stvari i to desetljećima. U Zagrebu, 1890., godinu dana nakon što je prvi maj proglašen Praznikom rada - radnici grada Zagreba su ga obilježili prosvjedom. Nažalost, aktualna vlast, uz sve one negativnosti koje uz nju idu, ona ozbiljno želi ugroziti i pravo na prosvjed - kao elementarno pravo organiziranih radnika, zapravo kao jedan od temeljnih alata sindikalnih organizacija. I ova tri sindikata su joj zapravo stala na put u toj njihovoj namjeri", rekao je Željko Stipić.

Dijelit će se crveni karanfili

Proslavi Praznika rada će nazočiti gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević te njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet. Građane će u parku Maksimiru također posjetiti ministar rada Alen Ružić i državni tajnik Ivan Vidiš.

Na ulazu u park Maksimir građane će tradicionalno dočekati članice i članovi zagrebačkog SDP-a i dijeliti im crvene karanfile, ali i sadnice rajčice.

Predsjednik zagrebačkog SDP-a i predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić iznijet će programske smjernice za politike rada.

Što očekivati na Maksimiru?

Bogat prvosvibanjski program u parku Maksimir odvijat će se na dvije pozornice cijeli dan, a građanima će se besplatno podijeliti 35.500 porcija graha s ričetom, kobasicama, špekom i vratinom, 2000 porcija graha s ričetom i junetinom, a mislilo se i na vegetarijance za koje je pripremljeno 2500 porcija graha s ričetom bez mesa. Pripremljeno je i 30.000 komada štrukli sa sirom.

Glazbeni dio programa će početi na samom ulazu u park gdje će Zagrebački orkestar ZET-a krenuti svirati i povorkom proći alejom do velike pozornice.

Prvi će na velikoj pozornici nastupiti Oridano Gypsy Jazz Trio, nakon toga Šlageristi i Zagrebački orkestar ZET-a, a potom će uslijediti koncert grupe Pavel. Središnji dio programa bit će nastup Vesne Pisarović, a nastavit će se koncertom grupe Silente.

Paralelno, na maloj pozornici održavat će se kreativne radionice i plesni nastupi za djecu u organizaciji zagrebačkih centara za kulturu. Kod male pozornice posjetitelji će moći sudjelovati i u besplatnom kvizu općeg znanja.

Prvosvibanjski program u parku Maksimiru organizira Grad Zagreb u suradnji s gradskim ustanovama Priroda Grada Zagreba, Dobri dom i Centar za kulturu Maksimir.

Iz Grada su zamolili građane da se zadržavaju u južnom dijelu parka Maksimir - oko Velike pozornice i na otvorenim livadnim površinama. Zbog posljedica olujnog nevremena koje je krajem ožujka pogodilo Zagreb, boravak u sjevernom dijelu parka predstavlja povećan sigurnosni rizik budući da još uvijek ima velik broj izvaljenih, prelomljenih i nagnuta stabala te oštećenih i odlomljenih grana.