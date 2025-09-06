Pa je li ovo stvarno on? Jedan od omiljenih holivudskih glumaca zgrozio fanove: 'Beskućnik?'

Jonah Hill (41), rođen 1983. u Los Angelesu, karijeru je započeo u komedijama poput Superbada, a kasnije se dokazao i u dramama Moneyball i The Wolf of Wall Street, koje su mu donijele dvije nominacije za Oscara. Osim glume, okušao se i kao redatelj, potpisujući hvaljeni film Mid90s i dokumentarac Stutz o mentalnom zdravlju. Privatni život držao je podalje od medija, no veze s Giannom Santos, surfericom Sarah Brady i Olivijom Millar punile su tabloide, posebno nakon optužbi za emocionalnu manipulaciju. Tijekom godina mijenjao je izgled, od prepoznatljive punije figure do znatnog gubitka kilograma, a posljednjih godina povukao se iz javnosti. Nedavno su ga paparazzi snimili u Malibuu vidno mršavog, zapuštenog i gotovo neprepoznatljivog, a mnogi fanovi pisali su da izgleda kao beskućnik. Pogledajte kako danas izgleda u našoj galeriji.