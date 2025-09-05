Došetali se i šou je počeo: Bad Blue Boys obojili rivu u plavo!

Bad Blue Boys, najžešči i najvjerniji navijači Dinama, u petak su uoči prijateljske utakmice NK Nehaj i Dinamo, na senjskoj rivi zapalili mnoštvo dimnih i obojili rivu u plavo. Time su Boysi dali podršku omiljenom klubu i u prijateljskoj utakmici. To je napravila, barem prema fotografijama, vjerna ekipa iz Like. Po društvenim mrežama upravo kruže fotografije i dimnijade po danu i bakljade po noći u Senju, uz poruku: 'I more te voli. Samo Dinamo Zagreb".

Inače, utakmica NK Nehaj - Dinamo odigrana je povodom 105. godišnjice osnutka NK Nehaj. Tako je u Senju gostovala kombinirana momčad Dinama i pobijedila 1-0 golom Mislava Ćutuka (84.). Protiv četvrtoligaša su igrali neki prvotimci poput Theophilea, Mudražije i Varele, debitirao je Slovenac Miha Zajc, ali i Brazilac Belinho (16) koji je godinama u omladinskoj školi zagrebačkih plavih.

Nakon utakmice u gradu poznatom po buri održala se i Plava noć, a navijačica Đina Dobrina postala je 60.000. članica kluba i dobila prigodan dres. Senj je disao Dinamo!