Prije šest godina se vjenčali u Hrvatskoj, a sad ga supruga optužuje za zlostavljanje

Na današnji dan 2019. godine, švedski pjevač Mans Zelmerlöw (39), pobjednik 60. izdanja Eurosonga, uplovio je u bračne vode sa svojom odabranicom, britanskom glumicom Ciarom Janson (38).

Romantična ceremonija održana je na čarobnom otoku Visu, na zidinama povijesne Utvrde sv. Juraja, u prisustvu obitelji i bliskih prijatelja.

Par, koji je tada nekoliko dana boravio u Hrvatskoj, iskoristio je vrijeme prije vjenčanja za opuštanje i istraživanje ljepota dalmatinske obale. Osim Visa, posjetili su i popularni otok Hvar.

U našoj galeriji pogledajte kako je izgledalo vjenčanje.