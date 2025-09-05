KRAJ LJUBAVI /

Prije šest godina se vjenčali u Hrvatskoj, a sad ga supruga optužuje za zlostavljanje

Foto: Matija Habljak/pixsell
Prije šest godina, švedski pjevač Mans Zelmerlow i britanska glumica Ciara Janson vjenčali su se na otoku Visu.
Na današnji dan 2019. godine, švedski pjevač Mans Zelmerlöw (39), pobjednik 60. izdanja Eurosonga, uplovio je u bračne vode sa svojom odabranicom, britanskom glumicom Ciarom Janson (38).

Romantična ceremonija održana je na čarobnom otoku Visu, na zidinama povijesne Utvrde sv. Juraja, u prisustvu obitelji i bliskih prijatelja.

Par, koji je tada nekoliko dana boravio u Hrvatskoj, iskoristio je vrijeme prije vjenčanja za opuštanje i istraživanje ljepota dalmatinske obale. Osim Visa, posjetili su i popularni otok Hvar.

U našoj galeriji pogledajte kako je izgledalo vjenčanje.

5.9.2025.
13:08
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
Ciara JansonMans Zelmerlowa
Prije šest godina se vjenčali u Hrvatskoj, a sad ga supruga optužuje za zlostavljanje