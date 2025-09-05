Prije četiri godine se mazili na dubrovačkoj plaži, a danas su u drugačijem odnosu

Prije točno četiri godine Dubrovnik je posjetila britanska reality zvijezda Vicki Pattinson (37), koju na Instagramu prati gotovo šest milijuna ljudi.

Tada 33-godišnja zvijezda uživala je na plaži Copacabana sa svojim dečkom Ercanom Ramadanom, sadašnjim suprugom.

Par je bio snimljen dok se opuštao na ležaljci s baldahinom, razmjenjujući nježnosti, a Vicki je u kupaćem kostimu pozirala pred svojim dragim.

Ljeto u Hrvatskoj redovito je bilježila na društvenim mrežama, a oduševljenje gradom nije skrivala.

"Zaljubljena sam u Dubrovnik", napisala je tada uz jednu od fotografija.

