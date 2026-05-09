Pogledajte kako se pale Trnjanski kresovi: 'Partizani i partizanke - hvala!'

Paljenjem Trnjanskih kresova malo prije večeri u subotu na nasipu kod Mosta slobode obilježeno je oslobođenje Zagreba 1945. godine od ustaškog režima.

"Partizanke i partizani - hvala!", "Ujedinjeni protiv fašizma", "Ujedinjene protiv transfobije", bile su neke od poruka koje su sudionici istaknuli na transparentima.

Manifestaciju je osiguravala i policija, koja je i privela nekoliko osoba. Kao što je potvrđeno RTL-u Danas, prvo su privedene dvije osobe koje su bile sudionici javnog okupljanja, a kasnije je policija privela i nekoliko, između šest i osam, prosvjednika, koji su došli izraziti nezadovoljstvo događajem. Podsjetimo, njih je predvodio predsjednik Autohtone - Hrvatske stranke prava Dražen Keleminec.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je kako mu je nevjerojatno da se održavaju takvi prosvjedi. "Godinama nije bilo nikakvih protuprosvjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom, u posljednjih nekoliko godina smetaju. Moje je pitanje zašto?", rekao je Tomašević.

Intervenirati je morala i Hitna, nakon što je jednoj ženi pozlilo nekoliko minuta nakon paljenja krijesova, piše Jutarnji list.

