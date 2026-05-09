Tomašević o Titu, Trnjanskim kresovima i Hodu za život: 'Nevjerojatno mi je da su išli lažirati popis'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević dao je izjavu za medije povodom Trnjanskih kresova i Hoda za život - dva događaja koji su održani u subotu u Zagrebu.

Tomašević je rekao da je i u svom prvom mandatu podržavao Dan oslobođenja Zagreba te je podsjetio da je najavio da će to raditi i u drugom mandatu.

"Ničega se ne sramim, smatram da treba slaviti dan kada je srušen režim kada je sustavno u logorima ubijalo muškarce, žene i djecu zbog druge vjere, nacionalnosti i drugih političkih stavova", rekao je Tomašević.

Podsjetio je da su Trnjanski kresovi obnovljeni sedam godina prije nego što je on postao gradonačelnik i da tada to nikome nije smetalo.

"Grad Zagreb je bio pokrovitelj, a sad smeta. Zašto?", upitao je Tomašević.

Hod za život i Thompson

Na pitanje reporeterke RTL Danas-a, Ive Vukšić, hoće li iduće godine zabraniti održavanje Hoda za život jer se na ovogodišnjem okupljanju pojavio Marko Perković Thompson, Tomašević je odgovorio da je zabranu moguće provesti u prostorima u vlasništvu grada.

"Što se tiče zabrane, nju je najefektivnije moguće implementirati u prostorima koji su u vlasništvu Grada Zagreba - tu govorimo o Areni, Hipodromu - i jasno je da ta zabrana stoji i da Thompson tu više neće moći zarađivati. Kad je riječ o javnim površinama, moram priznati da mi je dosta nevjerojatno da su organizatori Hoda za život išli lažirati popis izvođača na Zrinjevcu da bi Thompson na Zrinjevcu otpjevao jednu pjesmu", rekao je gradonačelnik.

Dodao je da ga ne smeta pjesma koju je Thompson otpjevao, nego lažiranje potpisa izvođača. Istaknuo je da dozvolu za Hod za život daje policija, a ne grad, jer je u pitanju javno okupljanje. Što se tiče dozvola Grada Zagreba, Tomašević je rekao, "to ćemo još vidjeti".

Komentirao je i prosvjednike koji su se ove godine okupili radi trnjanskih kresova. Rekao je da je na kresove dolazio godinama prije nego što je postao gradonačelnik te da je jedan od rijetkih političara koji dolazi na obilježavanje svih državnih praznika.

Na pitanje, što misli o Josipu Brozu Titu, Tomašević je rekao: "Tito je bio osoba koja je vodila antifašističku borbu i to je neosporsno. Ali isto tako je činjenica da je nakon borbi bilo zločina za odmazde i tu nema opravdanja."

Na pitanje, osuđuje li te zločine, Tomašević je rekao: "Naravno."

