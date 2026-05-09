Keleminec se pojavio na Trnjanskim kresovima: 'Oni danas slave Beograd!'

IMA I POLICIJE

Policija osigurava Trnjanske kresove, manifestaciju koja se u subotu odvija na Savskom nasipu.

Obilježava se oslobođenje Zagreba 1945. od ustaškog režima, no stigli su i prosvjednici koje predvodi predsjednik Autohtone -Hrvatske stranke prava Dražen Keleminec.

Protiv manifestacije je i vladajući Domovinski pokret (DP), čiji su članovi najavili da će oko 17 sati doći kod Mosta sloboda i iskazati neslaganje s paljenjem krijesova.

"Oni su se borili protiv hrvatske države. Imali smo Veliku Srbiju pod imenom Jugoslavija. Glavni grad nam je bio Beograd, i oni danas slave Beograd i slave da ruše hrvatsku državu", poručio je Keleminec.