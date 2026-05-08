Hrvatski biolog objasnio važnost velikog Davida Attenborougha: 'Napravio je revoluciju'

Danas slavi 100. rođendan i i dalje radi na televiziji. Njegov život i rad slavi se diljem svijeta koji je prošao uzduž i poprijeko, a njegove priče i serijali o životinjama i planetu na kojem živimo gledaju sve generacije.

Kako nas je zadužio Sir David Attenborough zbog čijih smo dokumentaraca počeli više cijeniti naš planet, pitali smo našeg ekološkog heroja - morskog biologa Draška Holcera.

"To je čovjek kojemu se jednostavno vjeruje. Njegove su izjave uvijek točne, nitko ih ne propituje. Upravo zato svi ti dokumentarci danas su na neki način standard u pravoj produkciji prirodoslovnih dokumentaraca", govori Holcer.

"Sa svojim prvim dokumentarnim serijalom, koji je napravljen 70-ih godina i zvao se Život na zemlji, napravio je pravu revoluciju. Bio je to najveći serijal ikad snimljen korištenjem najmodernije tehnologije u to vrijeme", ističe Holcer.

