Ovog čovjeka poznaje cijeli svijet: Sedam kontinenata, 1000 životinja i jedan glas

"Imao sam sreću proživjeti ono što bi se moglo smatrati zlatnim dobom snimanja prirodoslovnih filmova", priča Sir David Attenborough u najavi tjedna posvećenog njegovu stotom rođendanu koji traje na BBC-u.

S tim nezamjenjivim glasom, vodio nas je na sve strane planeta, da vidimo mjesta i upoznamo stvorenja koja inače ne bismo, uvijek u prepoznatljivoj košulji. Još prije par godina priznao je činjenicu - "imao sam najneobičniji život. Tek sada cijenim koliko je bio izvanredan".

Zbilja, može li izvanrednije - više od 70 godina obilaziti najspektakularnija mjesta na Zemlji, snimati komodo zmajeve u Indoneziji, pingvine na Antarktici ili napad lavova na žirafu u Namibiji. Na svih sedam kontinenata.

Kao i milijunima diljem svijeta, i meni je David Attenborough bio i ostao inspiracija, ne samo zbog svih tih nevjerojatnih priča iz afričkih savana ili oceanskih dubina nego zbog toga što me učio da primjećujem i divim se ljepoti prirode i u svakodnevnom životu.

"London, moj dom i gradi pun prirodnih čuda!", tako, recimo, najavljuje ovogodišnji dokumentarac o divljini u njegovu rodnom gradu, uz komentar "kad se radi o otkrivanju čuda prirode, zbilja nema mjesta kao što je dom".

Mnogi vjerojatno ne znaju da je u svojim počecima na BBC-ju Attenborough radio kao urednik programa i bio zaslužan da su s emitiranjem krenuli legendarni Monty Pythoni. Isto tako, s prelaskom na emitiranje u boji, dao je ideju da teniske loptice budu jarko žute, kakve su i danas. I onda je krenuo u prirodu.

'Zašto gorila simbolizira agresivno i nasilno, kad to ona nije - a mi jesmo'

"Život na zemlji" danas ima kultni status, scene u kojima se Attenborough zbližava s gorilama bili su nešto nikad prije neviđeno, serija mu je osigurala svjetsku popularnost. "Čini se vrlo nepoštenim da je čovjek izabrao gorilu da simbolizira sve što je agresivno i nasilno, kada je to upravo ono što gorila nije, a mi jesmo", ispričao je u kameru okružen tim fascinantnim bićima.

S godinama je o čovjekovoj ulozi u uništavanju planeta i klimatskim promjenama kao posljedici počeo govoriti sve otvorenije. "Način na koji mi ljudi živimo na Zemlji, šalje ju u propast. Ljudska bića su preplavila svijet", ispričao je u Netflixovu dokumentarcu "A LIfe on Our Planet".

I tu znanstvenici vide najveću vrijednost Davida Attenborougha, neupitnog globalnog autoriteta, čija kritika itekako odjekuje. "Primarno je popularizator znanosti. To je ono što se danas često zna ismijavati, takvi ljudi, ali oni su vrlo, vrlo važni, pogotovo za mlade. Pokazati im što znači sve to, što je priroda, zašto je trebamo čuvati, što je bioraznolikost", kaže Petar Kružić, morski biolog sa zagrebačkog PMF-a.

Uz upozorenja čovječanstvu da nam curi vrijeme kako bismo spasili jedini planet, i uz svijest koliko smo štete već napravili, poruka Sir Davida i dalje je uvijek optimistična. "Ovaj film je moje svjedočanstvo i moja vizija za budućnost. Priča o tome kako smo došli do toga da napravimo našu najveću grešku i kako, ako djelujemo sada, tu grešku još uvijek možemo ispraviti", bile su riječi kojima je zaključio "Život na našem planetu".

"To je ono što je on pokušavao cijelo vrijeme pokazati. Siromašni puno više čuvaju Zemlju nego bogati. To je uvijek bila njegova poruka - ugledajmo se na ljude koji žive s prirodom i žive u prirodi", zaključuje Petar Kružić.

Ili, ugledajmo se jednostavno na njega, kao što vjeruju svi koji će sutra doći u Hrvatski prirodoslovni muzej gdje će se prvi put službenim programom proslaviti jedan rođendan. "Uspjeli smo osigurati nekoliko vrhunskih dokumentaraca, koji će biti praktički cijeli dan, a središnji događaj se očekuje u 18 sati, kada ćemo pripremiti tortu i puhati svjećice u suradnji s britanskim veleposlanstvom", kaže Branimir Ivić iz muzeja. Za kraj, otkrit ćemo vam da postoje životinje koju Sir David ne voli - štakori. Ali, naravno da naglašava da i oni, kao i sve životinje, zaslužuju poštovanje.