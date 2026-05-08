Sad se i to zna! Poznato kojom će rutom Putinov prijatelj stići do Moskve

Slovački premijer Robert Fico i njegova delegacija putovat će u Moskvu zaobilaznom rutom preko Češke, Njemačke, Švedske i Finske, nakon što su Estonija, Latvija, Litva i Poljska odbile dopustiti prelet slovačkog zrakoplova kroz svoj zračni prostor.

Informaciju je objavio slovački medij Marker, pozivajući se na izvor iz slovačkog Ministarstva vanjskih poslova. Prema navodima medija, vlasti Češke, Njemačke te skandinavskih zemalja Švedske i Finske nisu imale primjedbi na prolazak slovačkog zrakoplova prema Moskvi.

Fico bi sutra trebao doputovati u rusku prijestolnicu, gdje će se sastati s ruskim predsjednikom Vladimir Putin, no neće sudjelovati na vojnoj paradi povodom Dana pobjede.

Slovački premijer istaknuo je kako je svrha njegova posjeta odati počast sovjetskim vojnicima poginulima u borbi protiv nacističke Njemačke tijekom oslobađanja Slovačke u Drugom svjetskom ratu.

