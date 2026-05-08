FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ČEKA GA /

Sad se i to zna! Poznato kojom će rutom Putinov prijatelj stići do Moskve

Sad se i to zna! Poznato kojom će rutom Putinov prijatelj stići do Moskve
×
Foto: Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia

Premijer je staknuo kako je svrha njegova posjeta odati počast sovjetskim vojnicima

8.5.2026.
9:21
danas.hr
Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Slovački premijer Robert Fico i njegova delegacija putovat će u Moskvu zaobilaznom rutom preko Češke, Njemačke, Švedske i Finske, nakon što su Estonija, Latvija, Litva i Poljska odbile dopustiti prelet slovačkog zrakoplova kroz svoj zračni prostor.

Informaciju je objavio slovački medij Marker, pozivajući se na izvor iz slovačkog Ministarstva vanjskih poslova. Prema navodima medija, vlasti Češke, Njemačke te skandinavskih zemalja Švedske i Finske nisu imale primjedbi na prolazak slovačkog zrakoplova prema Moskvi.

Fico bi sutra trebao doputovati u rusku prijestolnicu, gdje će se sastati s ruskim predsjednikom Vladimir Putin, no neće sudjelovati na vojnoj paradi povodom Dana pobjede.

Slovački premijer istaknuo je kako je svrha njegova posjeta odati počast sovjetskim vojnicima poginulima u borbi protiv nacističke Njemačke tijekom oslobađanja Slovačke u Drugom svjetskom ratu.

POGLEDAJTE VIDEO: Putin u strahu za život proglasio primirje. Vojni analitičar: 'Rusija ne može dobiti ovaj rat!'

Robert FicoMoskvaVladimir Putin
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike