ŠIRE SE SNIMKE

Ukrajinci napali Moskvu: Pogođen luksuzni neboder u elitnom naselju
Foto: Screenshot/X

4.5.2026.
7:32
Ukrajinske snage izvele su tijekom noći napad dronovima na Moskvu i pogodile stambeni kompleks, objavili su ruski Telegram kanali. Snimke s društvenih mreža prikazuju dron kako leti nisko prema Moskvi neposredno prije 1 sat po lokalnom vremenu, nakon čega su stanovnici Moskve prijavili snažne eksplozije u gradu, a na teren su izašle hitne službe.

Kako se može vidjeti, oštećeni su gornji katovi nebodera, a na ulici ispod nebodera vide se krhotine. Navodno je riječ o Mosfilm Toweru, luksuznom kompleksu smještenom zapadno od centra grada, a gdje se nalaze i brojna veleposlanstva i diplomatske rezidencije. Napad se dogodio oko 7 kilometara od Crvenog trga i svega 3 kilometra od zgrade Ministarstva obrane. 

Napad uoči Dana pobjede i vojne parade

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin potvrdio je napad na društvenim mrežama te rekao da nema ozlijeđenih. Kasnije je dodao da je ruska protuzračna obrana srušila još dva drona koja su letjela prema Moskvi. Ukrajinska vojska zasad se nije oglasila o napadu.

Napad na Moskvu dogodio se svega par dana prije 9. svibnja, kada Rusija vojnom paradom obilježava Dan pobjede na Crvenom trgu. 

Kako je ranije najavljeno, na ovogodišnjoj paradi neće biti prikazana vojna oprema. To je velika promjena u odnosu na ranije godine kada je u središtu bila upravo demonstracija ruske vojne moći. 

Danom pobjede Rusi ističu ulogu Sovjetskog Saveza u pobjedu u Drugom svjetskom ratu. 

