Mačak i miš opet u akciji: Tom & Jerry stižu u kina u nezaboravnoj avanturi za sve generacije

Borba između najpoznatijeg mačka i miša nastavlja se u novoj animiranoj komediji Tom & Jerry: Čarobni kompas, koja u odabrana kina stiže 7. svibnja. Omiljeni likovi ponovno odmjeravaju snage, ali i dokazuju da su, unatoč svemu, najbolji prijatelji.

Koliko god se ganjali, nadmudrivali i upadali u apsurdne situacije, Tom i Jerry uvijek pronađu način da udruže snage kad je to najpotrebnije. Naravno, to ne znači da će usput propustiti priliku za pokoju smicalicu.

Ovoga puta priča ih vodi u potpuno novu dimenziju, kroz vrijeme i prostor. Sve započinje u srcu Manhattana, gdje Jerry, fasciniran drevnim civilizacijama, odluči istražiti izložbu u Metropolitanskom muzeju i domoći se mitskog “Astralnog kompasa”. No, za petama mu je Tom, novopečeni zaštitar muzeja, spreman učiniti sve kako bi ga zaustavio.

Njihova kaotična potjera ubrzo izmakne kontroli, čarobni kompas pada i otvara vrtlog koji ih baca u niz nepredvidivih avantura kroz različita razdoblja i svjetove.

Slave 85. rođendan

Iako su na sceni već punih 85 godina, Tom i Jerry ne gube na svježini. Njihov prepoznatljivi slapstick humor i dalje oduševljava sve generacije, a novi film savršen je način da se obilježi ova velika obljetnica.

Za dozu smijeha i nostalgije, nema boljeg izbora nego povesti cijelu obitelj u kino i ponovno uživati u nestašlucima ovog bezvremenskog dvojca.

