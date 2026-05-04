Od europskog trona do zatvora i natrag: Tko je kontroverzni borac Ante 'Baraba' Bilić?

Životna priča Ante 'Barabe' Bilića, bivšeg europskog boksačkog prvaka i nekadašnjeg tjelohranitelja Željka Keruma, nalikuje filmskom scenariju s dramatičnim obratima. Njegov put od zvjezdanih visina, preko dna obilježenog dugogodišnjom zatvorskom kaznom za ubojstvo, pa sve do nevjerojatnog povratka u ring u četrdesetima, priča je o golemom talentu, zločinu i pokušaju iskupljenja.

Blještavi uspon i europski pojas

Prije ulaska u profesionalni boks, Bilić je izgradio impresivnu karijeru u kickboxingu, okitivši se s tri naslova svjetskog prvaka. U boksačke vode zaplovio je 2002. godine, a njegova karijera, vođena u Njemačkoj, kretala se uzlaznom putanjom. Već 2004. osvojio je WBC-ovu juniorsku titulu, a vrhunac je dosegnuo u veljači 2012. kada je pobjedom protiv Rafaela Bejarana postao WBO europski prvak u srednjoj kategoriji. S profesionalnim omjerom od 26 pobjeda i samo dva poraza, činilo se da ga samo korak dijeli od napada na svjetsku titulu.

FNC 30 gledajte 9. svibnja na platformi Voyo

Krvavi obračun u Podstrani

Iste godine kada je postao europski prvak, Bilićev život i karijera doživjeli su tragičan preokret. U listopadu 2012. godine, ispred kafića u Podstrani, s nekoliko je hitaca usmrtio Marijana Bilića Kovačevića zvanog Kova, također osobu s pozamašnim kriminalnim dosjeom. Bilić je Kovačevića prvo upucao u noge, a kad je pao, dokrajčio ga je hicima u trbuh i glavu.

Policiji se predao nakon kratkog bijega, rekavši im kako je o ubojstvu razmišljao deset dana te da je na kraju presudio: "Bilo je ili ja njega, ili on mene". Usprkos tvrdnjama da je djelovao u samoobrani, sud mu nije povjerovao. Osuđen je na 12 godina zatvora za ubojstvo.

FNC 30 gledajte 9. svibnja na platformi Voyo

Povratak otpisanog šampiona

Tijekom izdržavanja kazne, Bilić nije odustao od sporta. Ostao je posvećen treningu, održavajući zavidnu fizičku spremu. Nakon odsluženja kazne, u 42. godini života, vratio se profesionalnom boksu, što je iznenadilo mnoge u borilačkim krugovima. U samo nekoliko mjeseci nanizao je nekoliko pobjeda protiv znatno mlađih protivnika, pokazavši da snaga u njegovim rukama nije nestala.

Priča o Anti Biliću ostaje jedna od najintrigantnijih u povijesti hrvatskog sporta. Njegov povratak u ring dokaz je nevjerojatne volje, no sjena tragičnog zločina iz 2012. godine zauvijek će pratiti karijeru ovog talentiranog, ali i kontroverznog borca.

POGLEDAJTE VIDEO: Ražov razbio Vasu s ozlijeđenom šakom pa za Net.hr otkrio detalje: 'Bakočević ide u mirovinu? Ma ništa od toga'