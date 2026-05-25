Šef vatrogasaca tri sata iskašljavao krv dok je čekao hitan prijevoz, stanovnik: 'Pišem ovo tužan'

Drama koja se sinoć odvijala na otoku Visu ponovno je otvorila pitanje koliko su otočani zaista sigurni kada im zatreba hitna medicinska pomoć. Dok je 67-godišnji šef viških vatrogasaca gubio svijest i iskašljavao krv, pomoć iz Splita čekala se puna tri sata. Ogorčeni otočani tvrde da je sustav ponovno zakazao.

Stanovnik otoka Visa se obratio redakciji portala Morski.hr kako bi upozorio na ovu veliku problematiku.

"Poštovani, pišem ovo tužan i razočaran u sustav i u one koji bi nam trebali spašavati živote. Naime, sinoć smo na Visu imali potrebu za hitnim helikopterskim medicinskim prijevozom. Čovjeku je pozlilo prije 20.00 sati, liječnica sa hitne je utvrdila da postoji nužna potreba za hitnim helikopterskim prijevozom i prijavila to di triba", napisao je stanovnik Visa u pismu koje je stiglo u redakciju. No, ubrzo je uslijedio šok.

"Nakon šta više od pola sata nije dobila povratnu informaciju, zvala ih je ponovo, da bi joj tad rekli da je helikopter u kvaru, a drugi valjda ne leti po noći", tvrdi Višanin. Kako helikopter nije bio dostupan, tražila se druga opcija. Ali ni ona nije bila odmah moguća.

"Zatim je zatražila prijevoz brzom brodicom, ali, naravno, imamo samo jednu ispravnu brodicu, a ta je imala intervencije na Braču, zatim na Šolti i pacijent sa Visa je došao na red kad se to odradilo i brodica ga je 'skupila' sa viške rive malo prije ponoći", stoji u pismu.

Posebno ih boli činjenica što se radilo o čovjeku koji je godinama pomagao drugima: "Ovdje se radilo o predsjedniku viškog DVD-a ali to je manje bitno, jer je to mogao biti bilo tko od nas otočana. Treba li se ponovo dogoditi tragedija kao nedavno sa mladićem sa otoka Korčule, da netko reagira?!"

Što kažu njegove kolege?

Iz viškog DVD-a ne skrivaju ogorčenje. Zamjenik šefa vatrogasaca Pave Pincetić, za Morski.hr, kaže da su svi ostali zatečeni.

"Trenutno je u obradi i još ne znamo kako je. Gubio je svijest i iskašljavao krv, pa sad sami procijenite je li bilo hitno. Zvali smo hitnu službu 194 i tri sata je čekao dok ga napokon nisu skupili!", rekao je te nadodao kako su pokušavali ubrzati reakciju službi.

Najviše ga, kaže, boli činjenica da je čovjek koji je cijeli život pomagao drugima ostao prepušten sporom sustavu: "Znate što mi najviše smeta? Što je moj kolega pomogao tolikim ljudima i imao na stotine intervencija. A sad kad je njemu trebalo, sustav je zakazao."

Tko preuzima odgovornost?

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije Leo Luetić odgovorio je na upit portala Morski.hr te tvrdi da pacijent nije bio životno ugrožen.

"Odmah po pozivu zemaljski tim hitne pomoći, koji se nalazi na Visu je izišao na teren i bili su kod pacijenta 5 minuta nakon poziva, pregledali ga, poduzeli mjere i doktorica je zvala helikopter koji nije bio operativan", rekao je.

Objasnio je i zašto se čekalo: "Mislilo se da će biti to kasnije, a kad se vidjelo da neće biti, zvalo se brzu brodicu, pacijenta se prebacilo u KBC Split. Cijelo vrijeme pacijentu nije prijetila ugroza života."

Potvrdio je i da splitski akvatorij raspolaže samo jednom brzom brodicom hitne pomoći. "Split raspolaže samo jednom brzo brodicom i ona je smještena u Milni, na otoku Braču."

Na upit portala reagiralo je i Ministarstvo zdravstva koje je od Zavoda zatražilo žurno očitovanje o cijelom slučaju.

"Ministarstvo zdravstva trenutno ne raspolaže saznanjima o navedenom događaju. S obzirom na to da je Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije nadležan za osiguravanje pravovremene hitne medicinske skrbi na tom području, uključujući i otok Vis, zatražili smo žurno očitovanje, a za sve dodatne informacije i izjave možete se u međuvremenu izravno obratiti ravnateljstvu predmetnog Zavoda", napisali su.

Godina dana od tragedije s Lastova

Podsjetimo, slučaj s Visa dolazi svega godinu dana nakon smrti Frane Borovine (26) s Korčule - slučaja koji je potresao Hrvatsku, nakon što je u kritičnom stanju s Lastova do dubrovačke bolnice putovao čak osam sati.

Zbog olujnog vremena helikopter Hitne pomoći nije mogao poletjeti pa je mladić trajektom Marko Polo prevezen do Vele Luke, potom u Korčulu gdje su ga liječnici više puta reanimirali i stabilizirali, a zatim izvanrednim trajektom do Orebića i sanitetskim vozilom do Opće bolnice Dubrovnik, gdje je kasnije preminuo.

Slučaj je otvorio ozbiljna pitanja o organizaciji hitnog medicinskog prijevoza na otocima, posebno nakon međusobnih optužbi oko angažiranja vojnog helikoptera. Ministarstvo obrane tvrdilo je da zahtjev za polijetanje nikada nije zaprimilo, dok je ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije Luka Lulić to demantirao.