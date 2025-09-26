Digli optužnicu za horor na trajektu Lastovo: Rampa pala i usmrtila trojicu pomoraca

Podignuta je optužnica protiv trojice okrivljenika za tragičnu nesreću trajekta Lastovo koga se dogodila na trajektnom pristaništu u Malom Lošinju 11. kolovoza 2024. godine i u kojoj su poginula trojica Jadrolinijinih pomoraca.

Priopćenje Državnog odvjetništva (DORH) u nastavku prenosimo u cijelosti:

"Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci je, po dovršenoj istrazi, pred Općinskim sudom u Rijeci podiglo optužnicu protiv prvookrivljenog hrvatskog državljanina (1987.), drugookrivljenog hrvatskog državljanina (1992.) i trećeokrivljenog hrvatskog državljanina (1975.) zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti iz članka 222. stavka 3. i 4. Kaznenog zakona, u vezi članka 215. stavka 2. i 3. Kaznenog zakona.

U navedenom predmetu istragu je provelo Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti iz članka 222. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona, u vezi članka 215. stavka 2. Kaznenog zakona. Imajući u vidu da su rezultati provedene istrage upućivali na počinjenje teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti (iz nehaja) propisanog člankom 222. stavkom 3. i 4. Kaznenog zakona, u vezi s člankom 215. stavkom 2. i 3. Kaznenog zakona, Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je po dovršetku istrage predmet dostavilo na daljnje postupanje Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci, koje je stvarno i mjesno nadležno za postupanje u predmetu zbog navedenog kaznenog djela, nakon čega je Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo predmetnu optužnicu.

Riječ je o zapovjedniku broda, prvom časniku i vođi palube

Okrivljenicima se optužnicom stavlja na teret da su 11. kolovoza 2024. oko 15,00 sati, na trajektu u vlasništvu putničkog brodara iz Rijeke, koji je bio privezan na trajektnom pristaništu u Malom Lošinju i to 37-godišnjak kao zapovjednik broda, 33-godišnjak kao prvi časnik palube i 50-godišnjak kao vođa palube, postupali protivno propisima o mjerama sigurnosti na brodu te protivno naučenim postupcima upravljanja brodom i protivno pravilima struke.

Tereti ih se da su, iako svjesni da tri člana posade obavljaju radove ispod podignute ukrcajne rampe koja nije propisno osigurana zabravnim klinovima, olako držali da svojim postupanjem neće ugroziti život i tijelo članova posade. Pritom se optužnicom stavlja na teret da je prvookrivljenik kao zapovjednik broda isključio hidrauličku pumpu, iako je znao da ukrcajna rampa može stajati u podignutom položaju jedino dok hidraulička pumpa radi, da je trećeokrivljenik kao vođa palube propustio izdati zapovijed kormilaru za propisno osiguranje ukrcajne rampe zabravnim klinovima, a da je drugookrivljenik kao prvi časnik palube propustio trećeokrivljenika upozoriti da izda takvu zapovijed kormilaru, pa kada je prvookrivljenik kao zapovjednik broda upozorio trećeokrivljenika da ukrcajna rampa nije propisno osigurana od pada, ovaj se na to upozorenje oglušio.

Uslijed opisanih propusta navedene trojice okrivljenika, došlo je do pada ukrcajne rampe na članove posade koji su se nalazili ispod rampe, kojom prilikom su kormilar, vođa stroja i mornar zadobili ozljede od kojih su smrtno stradali, dok je drugookrivljenik zadobio ozljede teške naravi", stoji u priopćenju.

POGLEDAJTE VIDEO Godina dana od smrti trojice pomoraca s trajekta Lastovo - i dalje bez kaznene odgovornosti!