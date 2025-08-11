Doznajemo: Bivši šef Uprave Jadrolinije David Sopta nikada nije ispitan o okolnostima nesreće

Godinu dana je prošlo od tragedije na Lošinju u kojoj su smrtno stradala trojica pomoraca. U potrazi za odgovornima tužitelji su se fokusirali na posadu, a RTL Danas doznaje da bivši šef Uprave Jadrolinije David Sopta ni jednom nije dao iskaz. Tko je kriv za tragediju?

Točno u 15 sati sirene su odzvanjale Jadranom u čast kolegama koje su izgubile živote u nesreći na trajektu Lastovo. Nakon godinu dana i dalje nema odgovara na pitanje tko je kriv za pad rampe kad je trajekt uplovio u lošinjsku luku.

Tužitelji su istragu usmjerili na kolege preminulih pomoraca - zapovjednika broda, časnika i vođu palube.

"Ispitano je 20-ak svjedoka, ispitani su okrivljenici, sva 3 okrivljenika, po prijedlogu nas, po prijedlogu obrane prvog okrivljenika provedena je djelomična rekonstrukcija događaja kojom prilikom je utvrđeno da naš branjenik nije mogao s mosta broda Lastovo vidjeti da li se dolje nalaze članovi posade, odnosno gdje se oni nalaze", kaže odvjetnica zapovjednika Gorana Đolonge, Mirela Alerić Puklin.

Sud vještačio samo jedan ventil?

Obrana dodatno tvrdi - kapetan je zapovjedništvo preuzeo dva mjeseca prije tragedije, proces upoznavanja s brodom pa i hidraulikom pokazao se manjkav. Tražili su da se izuzme cijeli sustav, no sud je vještačio samo jedan ventil.

"Smatramo da se na vrijeme izuzme cijeli sustav dok brod nije otišao na rezalište ili dok nije prodan kako bismo mogli utvrditi pravo stanje stvari. Nitko nije imao saznanja od posade da će i slučaju da se hidraulički sustav ugasi da će ta rampa samo propasti", kaže odvjetnica Mirela Alerić Puklin.

To je potvrdila Agencija za nesreće i utvrdila sigurnosne propuste: Ministarstvo u svom mišljenju zaključilo da je odgovornost je na upravi, i po zapovjednoj odgovornosti na zapovjedniku broda.

Sopta niti jednom nije dao iskaz

U sindikatu pomoraca kažu da zapovjednik ni u kojem slučaju ne može odgovarati za propuste kompanije. Protiv bivše Uprave podnijeli su kaznenu prijavu.

"Mi smo usmjerili oštricu pravde u pravo smjeru, a to je uprava Društva, to su ljudi koji su trebali radit na sustavu upravljanja sigurnošću i oni koji su trebali na kadrovskoj politici. Očekujemo da se o njoj DORH očituje", kaže glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan.

U kojoj je fazi tužitelji ne otkrivaju, no RTL-u je neslužbeno potvrđeno da bivši predsjednik David Sopta do sada niti jednom nije dao iskaz o okolnostima nesreće.

Uprava: Mi smo svoje odradili

O slučaju, zbog kojeg je smijenjen, danas nije htio govoriti. Nedostupan je i ministar prometa. Predsjednik Sabora odgovorio je na pitanje ima li Sopta političko zaleđe. "Pravosudna tijela su pokrenula postupke i uvjeren sam da će svi koji su odgovorni odgovarati", rekao je Gordan Jandroković.

Nova Uprava koja je položila vijenac u more na Malom Lošinju kažu: "Mi smo donijeli sve aktivnosti i implementirali sve preporuke agencije".

Hoće li DORH uopće istraživati i odgovorenost uprave, za sada nema odgovora. Posada bi kako doznajemo, idući mjesec mogla doznati hoće li protiv njih biti podignute optužnice.