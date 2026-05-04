ČESTITAMO /

Sada je službeno: Vjenčali se Nina Martina i Mario iz 'Života na vagi'

Sada je službeno: Vjenčali se Nina Martina i Mario iz 'Života na vagi'
Foto: Privatni album/Instagram

Mario je na svom Instagram profilu podijelio emotivne prizore s vjenčanja – od svečanog izlaska iz crkve do njihovog prvog plesa

4.5.2026.
9:32
Hot.hr
Nina Martina Korbar i Mario Mandić, koje je šira javnost upoznala kroz popularni show Život na vagi, izrekli su ''sudbonosno da''. Par je svoju ljubav okrunio vjenčanjem održanim u subotu, 2. svibnja u Zagrebu, u krugu obitelji i bliskih prijatelja.

Mario je na svom Instagram profilu podijelio emotivne prizore s vjenčanja – od svečanog izlaska iz crkve do njihovog prvog plesa. 

Brak je došao kao kruna njihove dugogodišnje ljubavne priče koja je započela na vrlo neobičan način - pred televizijskim kamerama. Nina Martina i njezin partner Mario Mandić upoznali su se tijekom sudjelovanja u showu "Život na vagi". Njihova veza od početka je bila pod povećalom javnosti, no par je ostao zajedno. Zaručili su se u srpnju 2022. godine. 

Osim što zajedno vode teretanu i pomažu drugima na njihovom fitness putu, Nina Martina je nakon showa započela i glazbenu karijeru, objavivši singl "Neprocjenjivo". Također, javno govori o svojoj borbi s lipedemom i limfedemom, koristeći svoju platformu za podizanje svijesti o tim stanjima.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
