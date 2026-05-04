Sada je službeno: Vjenčali se Nina Martina i Mario iz 'Života na vagi'

Nina Martina Korbar i Mario Mandić, koje je šira javnost upoznala kroz popularni show Život na vagi, izrekli su ''sudbonosno da''. Par je svoju ljubav okrunio vjenčanjem održanim u subotu, 2. svibnja u Zagrebu, u krugu obitelji i bliskih prijatelja.

Foto: Privatni album/Instagram

Mario je na svom Instagram profilu podijelio emotivne prizore s vjenčanja – od svečanog izlaska iz crkve do njihovog prvog plesa.

Foto: Privatni album/Instagram

Brak je došao kao kruna njihove dugogodišnje ljubavne priče koja je započela na vrlo neobičan način - pred televizijskim kamerama. Nina Martina i njezin partner Mario Mandić upoznali su se tijekom sudjelovanja u showu "Život na vagi". Njihova veza od početka je bila pod povećalom javnosti, no par je ostao zajedno. Zaručili su se u srpnju 2022. godine.

Osim što zajedno vode teretanu i pomažu drugima na njihovom fitness putu, Nina Martina je nakon showa započela i glazbenu karijeru, objavivši singl "Neprocjenjivo". Također, javno govori o svojoj borbi s lipedemom i limfedemom, koristeći svoju platformu za podizanje svijesti o tim stanjima.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'