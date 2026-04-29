Vojna parada, ali bez vojne opreme: Teška situacija u Rusiji uoči važnog dana?

Rusija će sljedeći mjesec obilježiti pobjedu nad nacističkom Njemačkom vojnom paradom na Crvenom trgu u Moskvi, ali bez pokazivanja vojne opreme s obzirom na operativnu situaciju u Ukrajini, priopćilo je rusko ministarstvo obrane, prenosi Reuters.

Parada, koja se tradicionalno održava 9. svibnja, na dan kada je Sovjetski Savez potpisao predaju Njemačke, ove će godine obilježiti 81. godišnjicu pobjede u onome što Rusi nazivaju Velikim domovinskim ratom.

Jedan od najvažnijih praznika u Rusiji poziva sve manji broj preživjelih veterana da se okupe na ulicama s izloženim odličjima, uz snažan emotivni naboj popraćen igranim filmovima, dokumentarcima i ratnom glazbom.

Ali ove godine, priopćilo je ministarstvo, vojna tehnika neće prolaziti trgom.

"Vojno osoblje iz visokih vojnoobrazovnih ustanova svih vrsta i pojedinih grana Oružanih snaga Ruske Federacije sudjelovat će u paradi u sastavu pješačkog postroja", navodi se u izjavi.

'U skladu sa situacijom'

U izjavi se navodi da predstavnici određenih obrazovnih ustanova neće sudjelovati "kao ni kolona vojne tehnike u skladu s trenutačnom operativnom situacijom".

Parada će, kako se navodi, prikazati djelovanje pripadnika svih rodova vojske uključenih u "specijalnu vojnu operaciju“, kako Kremlj naziva sukob.

Navodi se da će to uključivati ​​ruske strateške raketne snage, zrakoplovne snage i vojnike na ratnim brodovima. Zrakoplovi će izvesti prelet i na kraju parade prikazati bijelu, plavu i crvenu boju nacionalne zastave.

Više od četiri godine nakon početka rata, ruske snage i dalje su angažirane u sporom napredovanju kroz istočnu Ukrajinu.

Visoki vojni dužnosnici kažu da ruske snage napreduju na svim bojišnicama, a ministarstvo obrane često najavljuje zauzimanje sela, uključujući dva u utorak. Pregovori pod američkim posredovanjem usmjereni na približavanje rješenju su u zastoju, a Washington se usredotočio na sukob na Bliskom istoku. Predsjednik Vladimir Putin kaže da Moskva želi zauzeti cijelu regiju Donbasa, koju čine Donecku i Luhansku regiju, uključujući dijelove koje nije uspjela zauzeti. Ukrajina odbacuje svaku ideju o povlačenju s područja koja još uvijek drži.

