Uznemirujuće otkriće s fronta: Putinovi vojnici okrenuli se barbarskom činu?!

Vojnici Vladimira Putina okreću se kanibalizmu nakon što su im presušile zalihe hrane tijekom duge i jake zime. Do otkrića je došlo nakon presretnutih audio poziva između ruskih časnika, a pojavile su se i fotografije. Na njima se vide "bolesni kanibali" kako grickaju noge suboraca, otkriva The Sunday Times.

Ukrajinski obavještajni izvor rekao je da imaju dokaze o najmanje pet takvih incidenata, izvijestio je The Sunday Times. Jedan od najuznemirujućih događaja navodno se dogodio u studenom 2025. u blizini grada Mirnograda u Donjeckoj regiji.

Ruski vojnik, kojeg su zvali Kromoj, što znači "šepavi", uhvaćen je nakon što je ubio dvojicu suboraca i pokušao pojesti nogu jednom od njih. Vjeruje se da je služio u 95. pukovniji 5. zasebne gardijske motorizirane streljačke brigade. U razmjeni poruka putem Telegrama, neimenovani časnik navodno je podijelio detalje kanibalskog čina s poručnikom Razikovom Vladislavom Abdulaljkovičom, zamjenikom zapovjednika izviđačke bojne brigade.

'I naši će uskoro početi'

"Jesu li hranjeni ili što? Ne razumijem", pitao je Abdulaljkovič. Časnik je odgovorio: "I naši će uskoro početi jesti jedni druge... Svi su mršavi". Također je podijelio nekoliko slika, uključujući grafičku fotografiju noge i slike pothranjenog vojnika. Alati za detekciju umjetne inteligencije sugerirali su da slike nisu digitalno obrađene, izvijestio je Times.

Neovisni kirurg za ratne operacije koji je pregledao sliku noge rekao je da ne izgleda kao rana od eksplozije, dodajući: "Izgleda kao da je prerezana oštrim nožem". Opisujući situaciju glasovnom porukom, neimenovani časnik je rekao: "Ukratko, jedan saveznik je ubio dvojicu drugih i pokušao je... odrezao je nogu i već je pokušavao pojesti jednog od njih.

"Na kraju su danas otišli i pronašli mjesto gdje ih je odveo u podrum, odrezao nogu i već je, kroz mlin za meso ili nešto slično, sjedio tamo, okretao je, pokušavao jesti... Otvorio je vatru na njih kad su došli provjeriti kako je. Ubili su ga". Kasnije je otkriveno da je vojnik pronađen u podrumu gdje je navodno odvukao leševe.

Rusija tvrdi da je riječ o ukrajinskoj propagandi

Dva druga Telegram razgovora uključivala su raspravu o odvojenim slučajevima kanibalizma. U razgovoru od 3. travnja prošle godine detaljno je opisana pritužba vojnika s pozivnim znakom Most, iz 54. motorizirane pukovnije, koji nije želio dijeliti zemunicu s ruskim kanibalskim suborcem.

"Da je ljudsko biće, mogao bi ostati ovdje koliko god želi, ali jeo je leš, ljudsko meso", rekao je svom zapovjedniku.

"Ja sam musliman. Ne želim da netko takav uđe u moje sklonište", dodao je.

Rusija je optužbe opisala kao "propagandu", rekavši:

"Ono što ste opisali su izmišljotine koje je dostavila ukrajinska vojna obavještajna služba - agencija čija je funkcija proizvodnja propagande, a ne prikupljanje činjenica". Iako se čini da su slučajevi izolirani, ovo nije prvi put da su se pojavile tvrdnje o kanibalizmu među ruskim vojnicima.

To se događa gotovo godinu dana nakon što je snimka koju je podijelila ukrajinska vojna obavještajna agencija (HUR) sugerirala da je ruski vojnik živio od ostataka svog suborca ​​dva tjedna. Žrtvu je prijavilo njegovo zapovjedništvo kao nestalu, ali kasnije je otkriveno da ga je kanibal ubio radi hrane. Čuje se kako ruski zapovjednik izviđačke jedinice 68. motorizirane streljačke divizije detaljno opisuje užase koje je počinio jedan od svojih podređenih.

"Nitko nije pobjegao. Brelok ga je izveo i potom ga jeo dva prokleta tjedna", rekao je.

