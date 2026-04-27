Putin obećao dati punu podršku Iranu: 'Učinit ćemo sve što služi vašim interesima'

Foto: Gavriil Grigorov/TASS/Profimedia

Rusija gradi dva nova reaktora u jedinoj iranskoj nuklearnoj elektrani u Bušeru, a Iran opskrbljuje Rusiju bespilotnim letjelicama Šahed za njenu invaziju na Ukrajinu

27.4.2026.
17:23
Hina
Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je u ponedjeljak u Sankt Peterburgu s iranskim šefom diplomacije Abasom Arakčijem, kojemu je obećao podršku i izrazio nadu da će mir uskoro prevladati.

Rusija je ponudila da bude posrednik u pokušaju da se obnovi mir na Bliskom istoku nakon američkih i izraelskih napada na Iran koje je Moskva osudila. Također, u više navrata je ponudila da uskladišti iranske zalihe obogaćenog uranija kao način da se ublaže napetosti, što Sjedinjene Američke Države nisu prihvatile.

"Mi ćemo s naše strane učiniti sve što služi vašim interesima i interesima svih naroda regije kako bismo osigurali da se mir postigne što je brže moguće", rekao je Putin Arakčiju, prema ruskim državnim medijima.

Strateško partnerstvo zemalja

"Prošlog tjedna sam primio poruku iranskog vrhovnog vođe. Htio bih Vas zamoliti da prenesete moju iskrenu zahvalnost na tome i potvrditi da Rusija, poput Irana, namjerava nastaviti s našim strateškim odnosom", dodao je Putin.

Iran je prošle godine potpisao sporazum o 20-godišnjem strateškom partnerstvu s Moskvom.

Rusija gradi dva nova reaktora u jedinoj iranskoj nuklearnoj elektrani u Bušeru, a Iran opskrbljuje Rusiju bespilotnim letjelicama Šahed za njenu invaziju na Ukrajinu.

Arakči je rekao da će odnosi dviju zemalja nastaviti jačati te zahvalio Putinu na podršci Moskva, izvijestila je ruska novinska agencija RIA.

POGLEDAJTE VIDEO: Krhko primirje na rubu pucanja: Izrael i Libanon ga krše, a Trump poručuje da može čekati

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
