Iran dao prijedlog za kraj rata i otvaranje Hormuza: Ključno pitanje rješavat će se na kraju?

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da Iran može nazvati ako želi pregovarati okončanje rata kojeg su pokrenuli SAD i Izrael, dok se iranski ministar vanjskih poslova vratio u Pakistan na pregovore unatoč odsutnosti američkih kolega.

"Ako žele razgovarati, mogu doći k nama, ili nas mogu nazvati. Znate, postoji telefon. Imamo lijepe, sigurne linije", rekao je Trump u intervjuu u emisiji "The Sunday Briefing" na Fox Newsu. "Znaju što mora biti u sporazumu. Vrlo je jednostavno: ne mogu imati nuklearno oružje, u suprotnom nema razloga da se sastajemo", rekao je Trump.

Iran dao prijedlog za kraj rata i otvaranje Hormuškog tjesnaca

5.17 - Putem pakistanskih posrednika Iran je dao Sjedinjenim Američkim Državama prijedlog o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i završetku rata, izvjestila je američka novinska organizacija Axios.

U tom iranskom prijedlogu su nuklearni pregovori odgođeni za kasniju fazu, a Bijela kuća zasad nije komentirale ove navode. Nešto ranije danas je američki predsjednik Donald Trump izjavio da "Iran zna što mora biti u zajedničkom sporazumu“.

"Ne smiju imati nuklearno oružje jer inače ne postoji nikakav razlog za sastanak", izjavio je Trump.

Već duže vrijeme Iran od Washingtona traži da prizna njegovo pravo na obogaćivanje urana i to, kako tvrde, samo u mirnodopske svrhe, dok zapadne sile ne vjeruju u takvu tezu već su uvjereni da je ono usmjereno u izgradnju nuklearnog oružja.

Iz Irana su u ponedjeljak objavili da njihov ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi odlazi u Moskvu na razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

