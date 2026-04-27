FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEMA MIRA NA BLISKOM ISTOKU /

Iran dao prijedlog za kraj rata i otvaranje Hormuza: Ključno pitanje rješavat će se na kraju?

×
Foto: RS/MPI/Capital pictures/Profimedia

Sve najnovije informacije pratite uživo na portalu Net.hr

27.4.2026.
6:04
HinaTajana GvardiolDunja Stanković
RS/MPI/Capital pictures/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da Iran može nazvati ako želi pregovarati okončanje rata kojeg su pokrenuli SAD i Izrael, dok se iranski ministar vanjskih poslova vratio u Pakistan na pregovore unatoč odsutnosti američkih kolega. 

"Ako žele razgovarati, mogu doći k nama, ili nas mogu nazvati. Znate, postoji telefon. Imamo lijepe, sigurne linije", rekao je Trump u intervjuu u emisiji "The Sunday Briefing" na Fox Newsu. "Znaju što mora biti u sporazumu. Vrlo je jednostavno: ne mogu imati nuklearno oružje, u suprotnom nema razloga da se sastajemo", rekao je Trump.

Ključni događaji: 

  • Trump poručio: Iran može nazvati ako žele pregovarati
  • Trump ne odustaje od svog zahtjeva: 'Ne mogu imati nuklearno oružje'

Pratite tijek događaja: 

Iran dao prijedlog za kraj rata i otvaranje Hormuškog tjesnaca

5.17 - Putem pakistanskih posrednika Iran je dao Sjedinjenim Američkim Državama prijedlog o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i završetku rata, izvjestila je američka novinska organizacija Axios.

U tom iranskom prijedlogu su nuklearni pregovori odgođeni za kasniju fazu, a Bijela kuća zasad nije komentirale ove navode. Nešto ranije danas je američki predsjednik Donald Trump izjavio da "Iran zna što mora biti u zajedničkom sporazumu“.

"Ne smiju imati nuklearno oružje jer inače ne postoji nikakav razlog za sastanak", izjavio je Trump.

Već duže vrijeme Iran od Washingtona traži da prizna njegovo pravo na obogaćivanje urana i to, kako tvrde, samo u mirnodopske svrhe, dok zapadne sile ne vjeruju u takvu tezu već su uvjereni da je ono usmjereno u izgradnju nuklearnog oružja.

Iz Irana su u ponedjeljak objavili da njihov ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi odlazi u Moskvu na razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump o nastupu Irana na Svjetskom prvenstvu: 'To je zanimljivo pitanje'

IranBliski IstokRat U IranuDonald Trump
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike