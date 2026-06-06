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'ZAR MI NISMO HRVATSKA?' /

Solidarnost i ljubav na Povorci ponosa: 'Na papiru mislim da jesmo napredovali'

U Zagreb je održan 25. Pride kojem su se i ove godine pridružili i političari. Među njima i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Organizatori su upozorili na diskriminaciju, govor mržnje i političke pritiske u Hrvatskoj i svijetu. 

Ta se solidarnost nije vidjela na glavnom zagrebačkom trgu gdje je ih je dočekala šačica prosvjednika predvođena čelnikom Autohtone Hrvatske stranke prava Draženom Kelemincom. Njihovo dobacivanje nadglasali su bubnjevi i zviždaljke. A sve su nadgledali i brojni interventni policajci. Više pogledajte u prilogu

 

 

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6.6.2026.
19:57
Marina Brcković
PrideZagreb
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