Merz udario po Iranu i SAD-u, a Ukrajina bi se trebala zabrinuti: 'Morat će to učiniti'

Njemački kancelar Friedrich Merz je u ponedjeljak rekao da iransko rukovodstvo ponižava Sjedinjene Američke Države te da zbog njih američki dužnosnici dolaze u Pakistan da bi se vratili bez rezultata, javlja Reuters.

Merz je također rekao da ne vidi koja je američka strategija za izlazak iz rata u Iranu, što naglašava duboke podjele između Washingtona i njegovih europskih saveznika u NATO-u, koji su se već sukobili zbog Ukrajine i drugih pitanja.

"Iranci su očito veoma vješti u pregovaranju ili, bolje rečeno, veoma vješti u nepregovaranju, (jer) dopuštaju Amerikancima da doputuju u Islamabad i potom ponovo odlaze bez ikakvog rezultata", rekao je Merz tijekom razgovora sa studentima u njemačkom gradu Marsbergu.

"Iransko vodstvo, a naročito takozvana Revolucionarna garda, ponižava jednu cijelu naciju. Stoga se nadam da će to završiti što je brže moguće", dodao je.

Washington nije konzultirao Njemačku

Američki predsjednik Donald Trump je oštro kritizirao saveznike u NATO-u jer nisu poslali svoje mornarice kako bi pomogli u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca tijekom sukoba. Prolaz je uglavnom ostao zatvoren, što je poremetilo tržišta i opskrbu energentima.

Merz je ponovio da se Washington nije konzultirao ni s Nijemačkom ni drugim europskim zemljama prije nego što su SAD i Izrael započeli svoj napad na Iran 28. veljače te da je nakon toga Trumpu izravno prenio svoju sumnjičavost.

"Da sam znao da će nastaviti biti ovako pet ili šest tjedana i sve više se pogoršavati, rekao bih mu to još odlučnije", kazao je Merz, uspoređujući sukobom s ranijim američkim ratovima u Iraku i Afganistanu.

Nade u obnavljanje mirovnih napora su se smanjile otkako je Trump otkazao posjet svojih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, piše Reuters.

Hormuški tjesnac miniran

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči je u ponedjeljak otputovao u Rusiju nakon propalih pregovora u Pakistanu i Omanu.

Merz je rekao da je očigledno da je Hormuški tjesnac barem djelomično miniran.

"Mi smo ponudili, također kao Europljani, da pošaljemo njemačke minolovce kako bismo očistili tjesnac, koji je očito djelomično miniran", kazao je.

Izjavio je da sukob Njemačku košta "mnogo novca, mnogo novca poreznih obveznika i mnogo gospodarske snage".

Ukrajina će se morati odreći teritorija

Vezano uz situaciju na istoku Europe, Merz je izjavio i da će Ukrajina možda morati pristati da dijelovi njezina teritorija ostanu izvan njezine kontrole u budućem mirovnom sporazumu s Rusijom, povezujući takve ustupke s izgledima zemlje za pridruživanje Europskoj uniji.

"U jednom trenutku Ukrajina će potpisati sporazum o prekidu vatre; u jednom trenutku, nadajmo se, i mirovni ugovor s Rusijom. Tada bi se moglo dogoditi da dio ukrajinskog teritorija više ne bude ukrajinski", rekao je Merz.

"Ako predsjednik Zelenski to želi objasniti vlastitom stanovništvu i dobiti većinu za to, a za što mu je potreban referendum, tada istodobno mora reći narodu: 'Otvorio sam vam put u Europu'”, dodao je Merz.

Orbanov poraz

Napredak Kijeva prema pristupanju EU-u blokirao je mađarski nacionalistički premijer Viktor Orban, ali je njegov poraz na izborima ranije ovog mjeseca pobudio nadu da se može krenuti na idući korak. Ukrajina trenutačno ima status službenog kandidata za članstvo u Europskoj uniji.

Merz je ipak upozorio da ne treba gajiti velike nade u brzo pristupanje, rekavši da se Ukrajina ne može pridružiti bloku dok je u ratu i da prvo mora ispuniti stroge kriterije, uključujući one koji se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije.

"Zelenski je imao ideju o pridruživanju EU-u prvog siječnja 2027. godine. To neće ići. Čak ni prvi siječnja 2028. nije realističan", izjavio je Merz.

Ukrajina kao promatrač u EU

Predložio je međukorake poput uloge promatrača za Ukrajinu u institucijama EU-a, za što je rekao da je naišlo na široko odobravanje europskih čelnika na samitu prošlog tjedna na Cipru, kojem je prisustvovao i Zelenski.

Europska unija je prošlog tjedna odobrila zajam od 90 milijardi eura Ukrajini, što pokriva većinu njezinih potreba do 2027. godine, no blok ostaje podijeljen oko tempa pristupnih pregovora.

