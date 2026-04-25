AfD ruši sve rekorde, Njemačka pred teškim izborom - ima li bez njih vlasti?!

Njemačka krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku (AfD) narasla je na rekordnih 28 posto u posljednjoj tjednoj anketi INSA-e o glasačkim namjerama koja je objavljena u subotu, povećavši prednost pred konzervativcima za četiri postotna boda.

Ovo su najviši rezultati stranke u anketama INSA-e, narasli za jedan bod od prethodnog tjedna, ističe Reuters.

Konzervativna stranka CDU kancelara Friedricha Merza stoji na 24 posto kao i prošli tjedan, dok su Zeleni pali za jedan bod na 12 posto. Socijaldemokrati (SPD) imaju stabilnih 14 posto, dok je Ljevica ostala na 11 posto.

Bez AfD-a jedino u trostranačje

Kako 11 posto glasova odlazi strankama koje neće ući u parlament, vladajućoj većini matematički bi trebalo barem 45 posto glasova među strankama koje bi prešle prag.

Ako stranke nastave isključivati suradnju s AfD-om, održive vladajuće koalicije bile bi trostranački savezi, pokazala je anketa.

Koalicija CDU-a, SPD-a i Zelenih imala bi 50 posto, dok bi Unija, SPD i Ljevica imale ukupno 49 posto.

INSA je ispitala 1203 osobe između 20. i 24. travnja te je pitala ispitanike kako bi glasali kada bi se savezni izbori održavali u nedjelju.

