Hrvat platio 'paprenu' kaznu u Njemačkoj pa se odvezao na romobilu

Njemačka policija imala je pune ruke posla u redovnim kontrolama u ponedjeljak diljem Bavarske. Među kažnjenima se našao i jedan Hrvat (39) koji je pušten nakon što je platio kaznu od 2000 eura. Nakon toga odvezao se romobilom, piše Fenix.

Privedeno je više ljudi za kojima su bile raspisane tjeralice na više lokacija. Među njima je bila i autocesta A8 i područje Freilassinga. Kontrole su provedene u jutarnjim i večernjim satima, s ciljem suzbijanja kriminala i provođenja pravosudnih naloga, a rezultirale su uhićenjima i naplatom novčanih kazni.

Iako je Hrvat izbjegao zatvorsku kaznu, te sreće nisu bili drugi osumnjičenici - državlajni Gruzije i Španjolske. Gruzijca (50) je tražilo državno odvjetništvo u Tübingenu zbog kaznenog djela krađe uz uporabu oružja. Budući da nije mogao platiti novčanu kaznu od 1800 eura, odveden je u zatvor na izdržavanje zamjenske kazne.

Drugi nisu bili te sreće

Posebnu pozornost privukao je 39-godišnji hrvatski državljanin, kojeg su policajci zaustavili u mjestu Marzoll. Provjerom identiteta utvrđeno je da ga traži državno odvjetništvo u Traunsteinu zbog vožnje bez vozačke dozvole. Sud u Laufenu prethodno mu je izrekao kaznu od 2000 eura, koju je Hrvat sada podmirio, čime je izbjegao zatvorsku kaznu i nastavio putovanje električnim romobilom.

Sličan slučaj zabilježen je i u večernjim satima na A8, gdje je 35-godišnji grčki državljanin, također zbog vožnje bez dozvole, platio kaznu od 2000 eura i tako izbjegao zatvor.

Prvo uhićenje toga dana dogodilo se neposredno nakon ponoći na željezničkom kolodvoru u Freilassingu, gdje je 46-godišnji Španjolac, tražen zbog krađe, priveden jer nije mogao platiti kaznu od 780 eura te je upućen u zatvorsku ustanovu.

