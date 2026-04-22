NESREĆA U OSIJEKU /

Muškarac star 90 godina vozio romobil, projurio kroz crveno pa se zabio auto

Foto: Shutterstock

U Osijeku se sudario s automobilom

22.4.2026.
11:30
Hina
U prometnoj nesreći u Osijeku 90-godišnji vozač električnog romobila prošao je kroz crveno svjetlo i sudario se s automobilom, pri čemu je lakše ozlijeđen, ali mu slijedi kazna za više prekršaja, izvijestila je policija.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak oko 13.05 sati u Ulici Hrvatske Republike, kada se vozač romobila, krećući se nogostupom, na obilježenom pješačkom prijelazu nije zaustavio na crveno svjetlo, već je nastavio vožnju i udario u automobil kojim je upravljao 70-godišnjak.

Nakon sudara 90-godišnjak je pao na kolnik i zadobio lake ozljede, a policija je utvrdila i da na glavi nije imao zaštitnu kacigu. Alkotestiranjem nije utvrđena prisutnost alkohola ni kod jednog sudionika nesreće.

Zbog izazivanja prometne nesreće i više prometnih prekršaja 90-godišnjaku slijedi novčana kazna.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
