Uzbuna u nekoć obećanoj zemlji za Hrvate, ovo je uzburkalo duhove: 'Letjet će perje'

Njemački kancelar Friedrich Merz je majstor pikantnih izjava koje uzburkaju javnost. Poslije njih nije jasno koja se duguje brzopletosti, a kojom ciljano želi potaknuti raspravu. Tek, žustre reakcije su zajamčene, javlja u petak Deutsche Welle (DW).

"Nije on to tako želio reći", tumači sada njegovu najnoviju izjavu Bärbel Bas, šefica Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD) koji su u vladajućoj koaliciji s Merzovim demokršćanskim strankama Unije (CDU/CSU).

A što je to kancelar rekao? "Državno mirovinsko osiguranje nudit će u najboljem slučaju samo osnovnu sigurnost (Basisabsicherung) u starosti", naveo je Merz, pojasnivši da u budućnosti mirovine više neće biti dovoljne za dobar životni standard. Izraz Basisabsicherung, teško prevodiv, mnoge asocira na najnižu razinu socijalne pomoći. Na iznose od kojih se može vrlo štedljivo preživjeti, ali malo toga si priuštiti.

To je sada Merzov prilog raspravi o reformi mirovinskog fonda koji se, kao i u mnogim drugim zemljama, temelji na međugeneracijskoj solidarnosti – današnji zaposlenici financiraju današnje umirovljenike. No budući da je brojčani odnos zaposlenih i umirovljenika danas narušen, taj sustav se dodatno financira iz državnog proračuna s više od 120 milijardi eura godišnje. Taj iznos – najveća stavka u proračunu – nastavit će rasti usporedno sa starenjem nacije.

Male mirovine, posebno za žene

U jednoj je emisiji javnog servisa ARD sve pokušala predstaviti kao nesporazum. Kaže, vladajuća koalicija želi da ljudi pristojno žive od mirovine, oslanjajući se na onu državnu, privatnu kao i mirovinsko osiguranje kroz firme u kojima rade.

Loša je poruka, priznala je Bas, ako izjava zvuči da mirovina treba omogućiti samo puko preživljavanje. "Mirovina nije milostinja", kaže Bas, nego ljudi za nju izdvajaju poprilično novca cijeli svoj radni vijek. No ona je istovremeno priznala da unatoč tome mirovine nisu baš velike.

Tako muškarci u prosjeku primaju oko 1.400 eura mjesečno, a žene samo 940 eura. U međunarodnoj usporedbi mirovine u Njemačkoj su vrlo male u odnosu na plaće – sada su na 48 posto plaće.

Sindikat prijeti – letjet će perje

Christiane Benner, šefica moćnog sindikata IG Metall koji ima dva milijuna članova, već je upozorila Merza: "Ako Vlada smanji državnu mirovinu, letjet će perje." "Postoje stvari koje ne dolaze u obzir i na koje bismo reagirali prosvjedima", pojasnila je u ona u razgovoru za list Süddeutsche Zeitung.

Merzova izjava naišla je i na kritike njegovih stranačkih kolega. Tako je Dennis Radtke, šef socijalnog krila CDU-a, pozvao kancelara da ne unosi nesigurnost dok traju rasprave o reformi socijalnih sustava. "Moramo prestati plašiti ljude", rekao je Radtke. No najbliži suradnici skočili su u pomoć Merzu. Glavni tajnik CDU-a Carsten Linneman rekao je da su problemi mirovinskog sustava odavno poznati i pozvao je socijaldemokrate da konačno pogledaju realnosti u oči.

Ima li Merz plan?

Mediji su također podijeljeni. Neue Osnabrücker Zeitung piše da je Merz tek izgovorio "jednu istinu koja je gorka, ali nije iznenađujuća za one s realnim pogledom na gospodarstvo i demografiju". "Nažalost, takvih je premalo", piše list.

Drugi pak Merzove riječi drže za oblik pritiska na socijaldemokrate koji će se sada, tijekom pregovora o reformama, morati grčevito boriti protiv kraćenja i ušteda kod socijalnih davanja, mirovina, zdravstva...

Magazin Cicero kritizira kancelara prije svega jer izlazi s bombastičnim riječima iako stručna komisija, koju je sazvala Vlada, tek u lipnju treba iznijeti svoje prijedloge. "Štogod Merzu bilo na pameti, izgleda da je opet prenaglio, a da nema konkretan plan. Tipično za Merza", piše magazin.

