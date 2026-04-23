Grozna vijest stigla u Njemačku, otkriven Putinov plan: 'Može biti vrlo osjetljivo'

Rusija planira obustaviti tranzit nafte iz Kazahstana u Njemačku putem naftovoda Družba od 1. svibnja, čime se dovodi u pitanje rad ključne rafinerije koja osigurava većinu dizela, benzina i lož-ulja za grad Berlin, javlja u četvrtak Deutsche Welle (DW).

Rafinerija PCK, smještena u gradu Schwedt oko 100 kilometara sjeverno od Berlina, dobiva naftu putem tog naftovoda. Ranije je bila pod upravom ruske naftne kompanije Rosneft, ali je njemačka vlada preuzela kontrolu nad njenim poslovanjem nakon invazije Moskve na Ukrajinu u veljači 2022. Od tada je rafinerija sve više uvozila sirovu naftu iz Kazahstana, koja se transportira iz središnje Azije preko ruskog teritorija do Berlina.

Njemačko Ministarstvo za gospodarstvo i energiju potvrdilo je ovu informaciju: "Rosneft Njemačka obavijestio je Saveznu mrežnu agenciju da je, prema uputama ruskog Ministarstva energetike, zabranjen tranzit kazahstanske sirove nafte putem naftovoda Družba preko ruskog teritorija prema rafineriji PCK od 1. svibnja 2026. godine."

"Ruska Federacija još nije službeno potvrdila ovu informaciju njemačkoj vladi. Rosneft Njemačka trenutačno procjenjuje posljedice i prilagodit će se eventualnim promjenama situacije." Agencija Reuters je prva objavila ovu vijest 21. travnja, pozivajući se na više izvora iz industrije.

Ključna rafinerija

Rafinerija snabdijeva Berlin i okolnu regiju s više od 90 % benzina, dizela i lož-ulja. Međutim, rafinerija nije potpuno ovisna o nafti iz Kazahstana. Od 2022. godine većina nafte dolazi preko luka poput Rostocka, ali i iz Poljske, a ne putem naftovoda Družba.

Ipak, potpuni prekid isporuka putem Družbe predstavljao bi veliki izazov, jer oko 17 % od gotovo 12 milijuna tona nafte, koje rafinerija godišnje preradi, dolazi tim putem. "Prekid isporuka kazahstanske nafte rafineriji PCK ne ugrožava u konačnici sigurnost snabdijevanja Njemačke naftnim derivatima, iako bi PCK Schwedt morao raditi smanjenim kapacitetom", rekao je glasnogovornik Ministarstva.

Ministarstvo je dodalo da će Rosneft Njemačka "ispuniti svoje obveze" i "iskoristiti postojeće opcije kako bi se osigurala stabilno snabdijevanje u Njemačkoj". Iako rafinerija vjerojatno ima dovoljno alternativa za održavanje većine snabdijevanja, ova vijest dolazi u trenutku kada se Europa i drugi dijelovi svijeta suočavaju s jednom od najozbiljnijih energetskih kriza posljednjih desetljeća.

Rat u Iranu i zatvaranje Hormuškog tjesnaca smanjili su protok nafte prema Europi i Aziji, što je dovelo do naglog rasta cijena. Kerozin, koji je jedan od glavnih proizvoda rafinerije PCK, trenutačno je poseban problem. Aviokompanije širom svijeta bile su prisiljene smanjiti broj letova, a Lufthansa je ovoga tjedna ukinula 20.000 letova iz rasporeda za razdoblje od svibnja do listopada.

Prijetnja energetskoj sigurnosti Europe

Rusija je više puta koristila izvoz energije kao političko sredstvo od početka invazije na Ukrajinu 2022. godine. Rat je na kraju doveo do toga da Europska unija smanji ovisnost o ruskoj nafti i plinu. Od početka rata je ovisnost EU-a o ruskom plinu smanjena s 45 % ukupnog uvoza na 12 % u 2025. godini. Kod nafte je taj udio smanjen s 27 % na 2 %. Cilj inicijative REPowerEU je potpuno ukidanje uvoza ruskih energenata do 2027. godine.

Ekonomist Benjamin Hilgenstock izjavio je da će Rusija nastaviti ugrožavati energetsku sigurnost Europe kad god to bude mogla: "Ova vijest još jednom pokazuje da će Rusija moći prijetiti europskoj energetskoj sigurnosti sve dok se potpuno ne obustavi uvoz iz Rusije i preko njenog teritorija."

"Čak i relativno male količine mogu biti vrlo osjetljive za pojedine zemlje, regije ili rafinerije. Njemačka i EU trebali bi što prije provesti napuštanje ruskih fosilnih goriva, bez daljnjih odgađanja", istaknuo je Hilgenstock.

Neizvjesna budućnost

Ruska vlada još nije komentirala ovu odluku. Međutim, predsjednik Vladimir Putin je prošlog mjeseca pozvao svoju vladu da razmotri mogućnost smanjenja energetskih isporuka Europi.

Kazahstanski ministar energetike Yerlan Akkenzhenov sugerirao je da bi obustava isporuka mogla biti povezana i s tehničkim problemima uzrokovanima ukrajinskim napadima dronovima na rusku energetsku infrastrukturu. Kazahstan je počeo slati prve količine nafte u Schwedt u siječnju 2023. godine. Do tada je rafinerija gotovo isključivo koristila rusku naftu.

Iako je ova vijest loša, uspješno smanjenje ovisnosti rafinerije o ruskoj nafti od 2022. pokazuje da postoji realna mogućnost pronalaska alternativnih izvora, ako dođe do trajnog prekida isporuka putem Družbe. Rafinerija, koja je i dalje u vlasništvu Rusije ali pod upravom Njemačke, trenutačno je izuzeta iz američkih sankcija protiv Rosnefta. To izuzeće je trebalo isteći 29. travnja, ali je produženo u ožujku bez preciziranog roka.

Sankcije zabranjuju zapadnim tvrtkama poslovanje s Rosneftom, ali je njemačka vlada intenzivno lobirala u Washingtonu kako bi rafinerija mogla nastaviti rad zbog svog strateškog značaja.

