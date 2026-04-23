Skandal na ruskoj televiziji! Putinov huškač izvrijeđao talijansku premijerku: 'Ona je fašistički ološ!'

Putinov državni propagandist, Vladimir Solovjov, tijekom svoje emisije oštro se obrušio na talijansku premijerku Giorgiju Meloni.

U emisiji "Polnyj Kontakt" (Puni kontakt), govoreći na talijanskom jeziku, Solovjov je nazvao Meloni "certificiranom idiotkinjom", "divljom zvijeri" i "lošom ženom". U svom je ispadu upotrijebio je izraz "Putta-Meloni", što je igra riječi s talijanskom riječi "puttana", koja znači prostitutka ili kurva, piše rfi.

Kazao je i da je Meloni "sramota za ljudski rod" te ju je optužio da je napustila svoja nacionalistička i populistička uvjerenja.

"Meloni je fašistički ološ koji je izdao svoje birače vodeći kampanju s potpuno drugačijim sloganima. Izdaja joj je drugo ime, izdala je i Trumpa, kojemu se prethodno zaklela na vjernost", izjavio je Solovjov, prebacivši se na ruski jezik.

Odgovor Meloni

Meloni je ubrzo odgovorila na ovaj istup, kazavši da "propagandist režima ne može držati lekcije ni o dosljednosti ni o slobodi".

Poručila je da ju ove uvrede neće natjerati da "promijeni smjer".

"Mi, za razliku od drugih, nemamo nikakve gospodare i ne primamo nikakve naredbe. Naš kompas ostaje samo jedan: interes Italije. I nastavit ćemo ga slijediti s ponosom, na veliku žalost propagandista svih vrsta", napisala je Meloni na društvenoj mreži X.

Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà.

Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada.

Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini.

La nostra bussola… pic.twitter.com/UPmr22zAwO — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 21, 2026

Osude iz Rima

Putinov propagandist izazvao je bijes u Rimu, a ministar vanjskih poslova, Antonio Tajani, rekao je da je pozvao ruskog veleposlanika u svoje ministarstvo. Istaknuo je da želi izraziti prosvjed nakon "iznimno ozbiljnih i uvredljivih izjava voditelja Vladimira Solovjova na ruskoj televiziji".

"Ne brinemo se zbog političke kritike, ali vulgarne, seksističke uvrede prema premijerki apsolutno su neprihvatljive", dodao je Tajani.

