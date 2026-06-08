Zastrašujuća zaraza se širi SAD-om, potvrđeni novi slučajevi parazita koji jede živo tkivo

Američke vlasti potvrdile su još dva nova slučaja zaraze takozvanim 'New World screwwormom', opasnim parazitom koji desetljećima nije predstavljao ozbiljnu prijetnju američkom stočarstvu. Novi slučajevi, uključujući jedan izvan glavnog žarišta u Teksasu, dodatno su pojačali zabrinutost da bi se štetnik mogao proširiti i nanijeti velike gospodarske štete industriji govedarstva, javlja AP.

Prema podacima američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA), do sada su potvrđena četiri slučaja zaraze – tri kod teladi u Teksasu i jedan kod psa iz okruga Lea u susjednom Novom Meksiku. Pas je isprva bio evidentiran kao slučaj iz Teksasa, no naknadnom provjerom utvrđeno je da živi u Novom Meksiku, čime je postao prvi potvrđeni slučaj u toj saveznoj državi. Vlasti trenutačno istražuju povijest kretanja životinje kako bi utvrdile moguće izvore zaraze.

Prva dva slučaja otkrivena su prošlog tjedna kod teladi u južnom Teksasu, na lokacijama udaljenim svega nekoliko kilometara. Treći slučaj potvrđen je u okrugu La Salle, jugozapadno od San Antonija.

Parazit koji jede živo tkivo

Riječ je o ličinki muhe koja se hrani živim mesom. Ženke polažu jaja u otvorene rane toplokrvnih životinja poput goveda, konja i drugih domaćih životinja. Ličinke se nakon izlijeganja uvlače u tkivo i hrane njime, uzrokujući ozbiljne ozljede, infekcije pa čak i uginuća životinja ako se ne liječe na vrijeme.

Osim stoke, parazit može napasti divlje životinje, kućne ljubimce, a u rijetkim slučajevima i ljude.

Sjedinjene Države uspjele su iskorijeniti vijkaša još tijekom 1960-ih godina zahvaljujući programu uzgoja sterilnih mužjaka muha. Milijuni sterilnih mužjaka puštani su iz zrakoplova kako bi se parili s divljim ženkama. Budući da se ženke pare samo jednom tijekom života, takva parenja ne rezultiraju potomcima, što postupno dovodi do kolapsa populacije.

Taj je program desetljećima uspješno držao štetnika pod kontrolom na južnom kraju Paname, no njegovo ponovno pojavljivanje u Meksiku krajem 2024. godine izazvalo je zabrinutost među američkim vlastima i stočarima.

Više prijavljenih slučajeva ne znači nužno brzo širenje

Entomolog Edward Burgess sa Sveučilišta Floride, koji proučava ovu vrstu muhe, smatra da bi se u narednim danima i tjednima moglo pojaviti još nekoliko potvrđenih slučajeva, no upozorava da to ne mora značiti nekontrolirano širenje parazita.

„Kada se pojavi prvi slučaj, svi postaju oprezniji i mnogo pažljivije promatraju situaciju“, rekao je Burgess.

„A kada nešto aktivno tražite, veća je vjerojatnost da ćete to i pronaći.“

Prema njegovim riječima, trenutačna pojačana kontrola i inspekcije povećavaju vjerojatnost otkrivanja pojedinačnih slučajeva koji bi inače mogli ostati nezamijećeni.

Zbog pojave patazita Kanada je u petak privremeno obustavila uvoz goveda, konja i druge stoke iz Teksasa.

Stručnjaci ističu da parazit preferira vlažna područja s temperaturama iznad 25 Celzijevih stupnjeva, zbog čega najveći rizik predstavlja tijekom ljetnih mjeseci.

Unatoč zabrinutosti, USDA naglašava da trenutačno nema značajnijeg utjecaja na tržište govedine. Cijene mesa već su blizu rekordnih razina zbog smanjenog broja grla u SAD-u, a sam parazit ne napada meso niti voće namijenjeno ljudskoj prehrani.

Za liječenje zaražene stoke na raspolaganju je i dvanaest lijekova koje su odobrile američke vlasti.

Spor oko načina suzbijanja zaraze

Američka ministrica poljoprivrede Brooke Rollins trebala bi održati konferenciju za medije nakon obilaska Nacionalnog istraživačkog laboratorija za insekte koji napadaju stoku u Kerrvilleu u Teksasu.

USDA trenutačno radi na povećanju proizvodnje sterilnih mužjaka muha u postojećim pogonima izvan SAD-a te planira izgradnju velikog novog postrojenja u Teksasu. Međutim, stručnjaci upozoravaju da će proći mjeseci prije nego što takav program postigne puni učinak.

Burgess smatra da je upravo sterilizacija mužjaka jedino dugoročno održivo rješenje. „Budući da se divlje ženke pare samo jednom tijekom života, ako se to dogodi sa sterilnim mužjakom, izbijanje zaraze može se postupno zaustaviti kako populacija muha izumire“, objasnio je.

S druge strane, teksaški povjerenik za poljoprivredu Sid Miller kritizira saveznu strategiju smatrajući da je prespora te da bi mogla ugroziti stočarsku industriju.

Miller zagovara korištenje otrovnog mamca za brzo suzbijanje populacije vijkaša, tvrdeći da bi problem mogao biti riješen u svega nekoliko mjeseci. No USDA i brojni stručnjaci upozoravaju da učinkovitost takvog pristupa nije dokazana te da bi mamac mogao ugroziti druge vrste kukaca, životinje pa čak i ljude.

„Kakva je, dovraga, korist od dobre muhe?“ poručio je Miller tijekom intervjua u ponedjeljak.