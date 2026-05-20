HZJZ se oglasio zbog ebole: Evo kako se virus širi i koji su simptomi smrtonosne bolesti

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je u srijedu posebno upozorenje o epidemiji ebole nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila međunarodnu javnozdravstvenu ugrozu u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi gdje je umrla 131 osoba od izbijanja zaraze.

HZJZ podsjeća da je ebola rijetka, ozbiljna i često smrtonosna bolest koju uzrokuje virus ebole, a koja se prenosi izravni kontaktom s krvlju ili drugim tjelesnim tekućinama zaraženih osoba - živih ili preminulih, a ne zrakom poput gripe.

To podrazumijeva i nezaštićeni spolni odnos s pacijentima, kod kojih je virusna nukleinska kiselina detektirana i do 193 dana nakon njihovog potpunog oporavka od bolesti.

Bolest se može dobiti i izravnim kontaktom s krvlju i drugim tjelesnim tekućinama zaraženih divljih životinja, živih ili uginulih, poput majmuna, šumskih antilopa i šišmiša.

Bolest iznenada započinje dva dana do dvadeset jednog dana nakon izlaganja virusu pojavom groznice, bolova u mišićima, slabosti, glavobolje i grlobolje.

Zatim se javljaju povraćanje, proljev, osim i neispravan rad jetre i bubrega. Neki pacijenti imaju obilna unutarnja i vanjska krvarenja te im prestane raditi više organa, napominju iz HZJZ-a.

Ne postoji cijepljenje protiv ebole uzrokovane sudanskim sojem virusa niti specifično liječenje od bolesti.

Rizik od zaraze virusom ebole i kako ga izbjeći

Čak i ako živite u zaraženim područjima ili ste putovali tamo, rizik od zaraze virusom ebole izrazito je malen, osim ako ste bili u izravnom kontaktu s tjelesnim tekućinama osoba oboljelih od ebole, odnosno živih ili uginulih životinja, ističu iz Zavoda.

Uobičajenim kontaktom s ljudima koji ne izgledaju bolesno, na javnim mjestima, ne prenosi se virus ebole.

Zaraženi ljudi, u vrijeme inkubacije, nisu zarazni za okolinu, jer počinju izlučivati virus tek kada se pojave znakovi bolesti.

Virusom ebole ne može se zaraziti putem predmeta (osim ako su svježe kontaminirani krvlju i tjelesnim tekućinama bolesnika), namirnica (osim mesa zaraženih životinja) ili kupanjem u bazenu.

Komarci ne prenose virus ebole.

Virus ebole jednostavno se uništava sapunom, dezinfekcijskim sredstvima, sunčevim zrakama ili sušenjem. Pranje rublja kontaminiranog tjelesnim tekućinama u perilici za rublje uništit će virus ebole, koji živi vrlo kratko na površinama koje su na suncu ili posušenim površinama.

Od početka svibnja do 18. svibnja ove godine prijavljeno je 482 sumnji na ebolu, uključivši 116 sumnji na smrt od ebole u Demokratskoj Republici Kongo, provinciji Iruti. Među umrlima ima i zdravstvenih radnika koji su skrbili o pacijentima.

Među 13 uzoraka, kod osam je potvrđeno da su uzrokovani podvrstom ebole nazvanim Bundibugyo virusom, za koji nema cjepiva niti specifičnog lijeka.

Osim toga, u glavnom gradu Ugande, Kampali, kod dvije osobe (od kojih je jedna umrla) potvrđena je ebola.

Moguće je da je broj oboljelih i umrlih veći od broja potvrđenih slučajeva.

Trenutno postoji rizik od zaražavanja ebolom u provinciji Ituri (DR Kongo) i Kampali (Uganda), ali nije moguće isključiti mogućnost zaražavanja u drugim dijelovima ove dvije države pa se u Hrvatskoj za sve putnike povratnike iz tih zemalja provode mjere zdravstvenog nadzora u trajanju od 21 dan, kažu u HZJZ-u.

Savjeti osobama koje putuju u DR Kongo i Ugandu

Ako putujete u zaražena područja ili se vraćate iz njih, sljedećim preventivnim mjerama može se smanjiti rizik od zaraze:

Izbjegavajte izravan kontakt s krvlju ili tjelesnim tekućinama pacijenata i umrlih bolesnika odnosno predmetima koji su svježe kontaminirani.

Redovito održavajte higijenu ruku pranjem sapunom i tekućom vodom i/ili antisepticima.

Izbjegavajte bliski kontakt s divljim životinjama (živim ili uginulim) i nemojte jesti meso divljih životinja.

Izbjegavajte nezaštićene spolne odnose.

Izbjegavajte mjesta na kojima su naseljeni šišmiši kao što su špilje, skloništa ili rudnici.

Rizik za zdravlje putnika koji putuju poslovno i turistički u zemlje u kojima je epidemija Ebole bi se znatno povisio u slučaju da osoba iz bilo kojeg razloga bude hospitalizirana, jer trenutačno u bolnicama postoji rizik od dolaska u kontakt s infektivnim izlučevinama oboljelih od ebole.

Savjeti osobama koje se vraćaju iz DR Kongo i Ugandu

Prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti osobe koje dolaze iz zemalja u kojima ima ebole trebaju se na temelju rješenja graničnog sanitarnog inspektora podvrgnuti zdravstvenom nadzoru po ulasku u Hrvatsku.

Rizik da ste bili izloženi virusu ebole izrazito je malen ako niste bili u bolnici u DR Kongu i Kampali i ako niste sudjelovali u zbrinjavanju oboljelih od ebole.

Međutim, upozoravaju iz Zavoda, ako razvijete povišenu tjelesnu temperaturu, groznicu, proljev, osjetite neobjašnjiv umor ili druge ozbiljne simptome (npr. povraćanje, neobjašnjiva krvarenja i tešku glavobolju) unutar tri tjedna nakon povratka iz zemalja u kojoj ima ebole, ili ste bili u izravnom kontaktu s tjelesnim tekućinama živih ili preminulih osoba, odnosno živih ili uginulih životinja, uključujući nezaštićen spolni odnos s bolesnicima koji su se oporavili od ebole, obavezno je da:

Odmah potražite liječničku pomoć uz napomenu gdje ste putovali jer je moguće da su simptomi rezultat zaraze virusom ebole ili nekom drugom bolešću, poput malarije ili žute groznice, što treba odmah ispitati i započeti liječenje.