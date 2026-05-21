Galeb 'ukrasio' kralja Charlesa, a njegova reakcija postala hit: 'Dobro da nije palo na glavu'

Tijekom posjeta Sjevernoj Irskoj, kralja Charlesa III. dočekao je neočekivani i pomalo neugodan pozdrav iz zraka. U primorskom gradu Newcastleu, dok je srdačno pozdravljao okupljene građane koji su ga s nestrpljenjem iščekivali, jedan galeb ostavio je svoj trag na kraljevom sakou, izazvavši trenutak iznenađenja koji se brzo pretvorio u simpatičnu anegdotu, piše ABC.

Neočekivani 'alsterski pozdrav'

Incident se dogodio ispred lokalnog kina Newcastle Community Cinema, gdje se okupilo mnoštvo kako bi pozdravilo monarha. Kralj je stigao u pratnji glumca i rođenog Newcastleovca Iana McElhinneyja. Usred rukovanja i srdačnog razgovora s građanima, galeb je u preletu "ukrasio" stražnji dio kraljevog elegantnog sakoa. Izmet nije poštedio ni one koji su stajali u blizini, uključujući i nekoliko članova medijskog tima koji su marljivo pratili posjet. Unatoč nezgodi, kralj je ostao potpuno smiren. S osmijehom je odbio ponudu da odmah presvuče sako i bezbrižno je nastavio s druženjem, pokazavši zavidnu razinu profesionalnosti i opuštenosti. Irene Marting, 64-godišnja stanovnica koja je svjedočila događaju, kasnije je prenijela medijima kako je kralj sve prihvatio s osmijehom te da je bila oduševljena što ga vidi u svojemu gradu.

Kraljevski smisao za humor

Kraljeva reakcija bila je brza i duhovita, što je dodatno osvojilo simpatije prisutnih. "Dobro je da mi nije palo na glavu!" doviknuo je okupljenima uz smijeh. Njegov komentar izazvao je glasan smijeh i odobravanje, a jedna je žena iz mase duhovito dobacila da je to "pravi alsterski pozdrav", aludirajući na povijesnu pokrajinu u kojoj se grad nalazi. Mnogi su se složili da takav događaj, prema starom lokalnom vjerovanju, zapravo donosi sreću.

Odvojeni rasporedi i kraljevske dužnosti

Dok se kralj nosio s pernatim izgrednikom, kraljica Camilla imala je vlastiti raspored. Posjetila je Royal Hillsborough, prvo selo u Sjevernoj Irskoj koje je 2021. dobilo kraljevski status. Tamo je razgovarala s lokalnim poduzetnicima, a u pubu The Parson's Nose okušala se i u točenju krigle Guinnessa, našalivši se kako "nije baš stručnjak, ali njezin suprug jest". Kralj je, prije incidenta s galebom, posjetio lokalnu banku hrane Pantry Foodbank u metodističkoj crkvi Donard. Tamo je pomagao volonterima pakirati namirnice za najpotrebitije članove zajednice.