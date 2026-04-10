Kakav potez Macrona: Pazite što je učinio kad je u Rimu uočio pognutog muškarca...

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pokazao je suosjećajnost kada je, šećući u četvrtak kasno navečer središtem Rima pomogao starijem čovjeku koji se nije dobro osjećao.

Macron je doputovao u talijansku prijestolnicu da bi u petak u Vatikanu razgovarao s papom Lavom XIV.

Opazivši starijeg muškarca kako pognut sjedi na stepenicama i, kako mu se učinilo, loše izgleda, francuski predsjednik se zaustavio te zamolio svoje osobne liječnike da provjere njegovo zdravstveno stanje.

Liječnici su proveli oko 15 minuta pomažući čovjeku i procjenjujući njegovo zdravstveno stanje, nakon čega se predsjednik rukovao s njim i nastavio šetnju.

