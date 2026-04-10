DOŠAO U POSJET PAPI /

Kakav potez Macrona: Pazite što je učinio kad je u Rimu uočio pognutog muškarca...

Foto: Lafargue Raphael/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Francuski predsjednik je doputovao u talijansku prijestolnicu da bi u petak u Vatikanu razgovarao s papom Lavom XIV.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pokazao je suosjećajnost kada je, šećući u četvrtak kasno navečer središtem Rima pomogao starijem čovjeku koji se nije dobro osjećao.   

Macron je doputovao u talijansku prijestolnicu da bi u petak u Vatikanu razgovarao s papom Lavom XIV. 

Opazivši starijeg muškarca kako pognut sjedi na stepenicama i, kako mu se učinilo, loše izgleda, francuski predsjednik se zaustavio te zamolio svoje osobne liječnike da provjere njegovo zdravstveno stanje.

Liječnici su proveli oko 15 minuta pomažući čovjeku i procjenjujući njegovo zdravstveno stanje, nakon čega se predsjednik rukovao s njim i nastavio šetnju.

Emmanuel MacronRimFrancuski PredsjednikVatikan
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
