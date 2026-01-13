FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SPECIJALNA VOJNA OPERACIJA' /

Rusi imaju novu metu? Putinov čovjek otvoreno zaprijetio: 'Završilo je vrijeme za igre'

Rusi imaju novu metu? Putinov čovjek otvoreno zaprijetio: 'Završilo je vrijeme za igre'
×
Foto: Ria Novosti/sputnik/profimedia

Solovjov je često pozivao Moskvu da protiv Ukrajine i europskih saveznika upotrebi nuklearno oružje

13.1.2026.
11:37
Erik Sečić
Ria Novosti/sputnik/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vladimir Solovjov, voditelj ruske državne televizije i jedan od vodećih propagandista režima predsjednika Vladimira Putina, u nedjelju je pozvao Rusiju da pokrene "specijalnu vojnu operaciju" protiv Armenije, prenosi Kyiv Post

U svojem govoru Solovjov je situaciju u Armeniji usporedio s Venezuelom i ustvrdio: "Za nas su događaji u Armeniji daleko bolniji nego oni u Venezueli. Gubitak Armenije ogroman je problem". 

"Moramo jasno postaviti naše ciljeve. Završilo je vrijeme za igre, neka međunarodno pravo i globalni poredak idu kvragu", dodao je Solovjov. 

Što je SVO? 

"Ako je za na bilo nužno pokrenuti 'specijalnu vojnu operaciju' na teritoriju Ukrajine zbog naše nacionalne sigurnosti, zašto ne bismo, na temelju istih razmatranja, mogli pokrenuti 'specijalnu vojnu operaciju' u drugim točkama naše zone interesa", upitao je Solovjov. 

Rusi imaju novu metu? Putinov čovjek otvoreno zaprijetio: 'Završilo je vrijeme za igre'
Foto: Kremlin.ru/willwest News/profimedia

Podsjetimo, termin "specijalna vojna operacija" (SVO) naziv je koji ruske vlasti i državni mediji koriste za opisivanje agresije na Ukrajini, umjesto pojmova kao što su rat ili invazija. 

Armenci reagirali

Nakon prijetnji stigla je i reakcija iz Armenije. Njihovo Ministarstvo vanjskih poslova u ponedjeljak je priopćilo da je ruski veleposlanik u Armeniji Sergej Kopirkin pozvan na razgovor. "Takve izjave predstavljaju neprihvatljivo zadiranje u suverenitet Republike Armenije te grubo krše temelja načela prijateljskih odnosa između Armenije i Rusije", stajalo je u diplomatskoj noti upućenoj veleposlaniku. 

Oglasili su se i pojedini političari. Arusjak Julhakjan, zastupnica vladajuće stranke Građanski ugovor, komentare je ocijenila kao "neprijateljsku manifestaciju prema Armeniji". Potpredsjednik parlamenta Ruben Rubinjan usporedio je pak Solovjova s "psom koji laje".

Podsjetimo, ovo nije prvi slučaj Solovjovljeva "divljanja". Često je pozivao Moskvu da protiv Ukrajine i europskih saveznika upotrebi nuklearno oružje, a u rujnu prošle godine "specijalnom vojnom operacijom" prijetio je i Azerbajdžanu. Njegova emisija u Armeniji je blokirana još od 2024. godine.  

POGLEDAJTE VIDEO: Trump poslao poruku Putinu? Kovač: 'Rusi i Kinezi moraju se maknuti iz američkog dvorišta'

Vladimir PutinRusijaArmenijaVladimir Solovjov
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'SPECIJALNA VOJNA OPERACIJA' /
Rusi imaju novu metu? Putinov čovjek otvoreno zaprijetio: 'Završilo je vrijeme za igre'