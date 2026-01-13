Rusi imaju novu metu? Putinov čovjek otvoreno zaprijetio: 'Završilo je vrijeme za igre'

Vladimir Solovjov, voditelj ruske državne televizije i jedan od vodećih propagandista režima predsjednika Vladimira Putina, u nedjelju je pozvao Rusiju da pokrene "specijalnu vojnu operaciju" protiv Armenije, prenosi Kyiv Post.

U svojem govoru Solovjov je situaciju u Armeniji usporedio s Venezuelom i ustvrdio: "Za nas su događaji u Armeniji daleko bolniji nego oni u Venezueli. Gubitak Armenije ogroman je problem".

"Moramo jasno postaviti naše ciljeve. Završilo je vrijeme za igre, neka međunarodno pravo i globalni poredak idu kvragu", dodao je Solovjov.

Što je SVO?

"Ako je za na bilo nužno pokrenuti 'specijalnu vojnu operaciju' na teritoriju Ukrajine zbog naše nacionalne sigurnosti, zašto ne bismo, na temelju istih razmatranja, mogli pokrenuti 'specijalnu vojnu operaciju' u drugim točkama naše zone interesa", upitao je Solovjov.

Foto: Kremlin.ru/willwest News/profimedia

Podsjetimo, termin "specijalna vojna operacija" (SVO) naziv je koji ruske vlasti i državni mediji koriste za opisivanje agresije na Ukrajini, umjesto pojmova kao što su rat ili invazija.

Armenci reagirali

Nakon prijetnji stigla je i reakcija iz Armenije. Njihovo Ministarstvo vanjskih poslova u ponedjeljak je priopćilo da je ruski veleposlanik u Armeniji Sergej Kopirkin pozvan na razgovor. "Takve izjave predstavljaju neprihvatljivo zadiranje u suverenitet Republike Armenije te grubo krše temelja načela prijateljskih odnosa između Armenije i Rusije", stajalo je u diplomatskoj noti upućenoj veleposlaniku.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Oglasili su se i pojedini političari. Arusjak Julhakjan, zastupnica vladajuće stranke Građanski ugovor, komentare je ocijenila kao "neprijateljsku manifestaciju prema Armeniji". Potpredsjednik parlamenta Ruben Rubinjan usporedio je pak Solovjova s "psom koji laje".

Podsjetimo, ovo nije prvi slučaj Solovjovljeva "divljanja". Često je pozivao Moskvu da protiv Ukrajine i europskih saveznika upotrebi nuklearno oružje, a u rujnu prošle godine "specijalnom vojnom operacijom" prijetio je i Azerbajdžanu. Njegova emisija u Armeniji je blokirana još od 2024. godine.

