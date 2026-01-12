Propagandna marioneta Kremlja Vladimir Solovjov pokrenuo je bijesnu tiradu na ruskoj državnoj televiziji protiv Amerike. Ludio je tvrdeći da iza navodnog napada na službenu rezidenciju Vladimira Putina stoje američki špijuni iz CIA-e. Moskva je tvrdila da je kuća koju Putin koristi u Novgorodskoj regiji bila meta napada dronom u posljednjih nekoliko dana prosinca. I Ukrajina i Zapad negirali su bilo kakvu umiješanost u incident, a kijevski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je to kao "tipične ruske laži", a visoki dužnosnik EU nazvao je navodni napad "namjernim odvlačenjem pažnje".

Kremlj nije pružio nikakav službeni dokaz o bilo kakvoj američkoj povezanosti u vezi s incidentom. Međutim, ako se utvrdi da je Washington izravno umiješan u bilo kakav napad na Putina, moguće je da bi to moglo izazvati izravan sukob, što bi dovelo do izbijanja Trećeg svjetskog rata između SAD-a i Rusije.

To se događa nakon što su američke specijalne snage 3. siječnja pokrenule smjelu operaciju protiv drugog svjetskog vođe. Bivši venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro i njegova supruga Cilia Flores oteti su iz glavnog grada Caracasa usred noći i vraćeni u SAD kako bi se suočili s optužbama.

'Trumpova obavještajna agencija, CIA - laže'

Voditelj emisije Firebranda Solovjov, poznat po svojim glasnim prijetnjama Zapadu, uključujući Britaniju, tvrdio je da Donald Trump ne može reći da "Rusija govori istinu" o navodnom napadu dronom na Putinov dom. Govoreći na ruskoj državnoj televiziji, Solovjov je rekao da "Trumpova obavještajna agencija, CIA - laže", prije nego što je povisio glas i ljutito viknuo: "CIA ne može reći istinu jer jedan od američkih stručnjaka stoji iza napada na rezidenciju našeg predsjednika."

"Trump igra političke igre, usput, mi mu ne pomažemo, uopće mu ne pomažemo... možda želi našu pomoć, ali mi mu ne moramo pomoći, moramo uzeti u obzir naše nacionalne interese."

U razgovoru s novinarima ranije ovog mjeseca, Trump je rekao novinarima da su američki dužnosnici utvrdili da Ukrajina nije ciljala rezidenciju koja pripada Putinu, osporavajući tvrdnje Kremlja koje je Trump u početku dočekao s dubokom zabrinutošću. Trumpovo umanjivanje značaja incidenta uslijedilo je nakon što je u početku rekao da je "vrlo ljut" zbog tvrdnje nakon telefonskog poziva s Putinom nakon navodnog napada.

Lavrov kritizirao Ukrajinu zbog napada

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da je Ukrajina lansirala val dronova na Putinovu državnu rezidenciju u sjeverozapadnoj Novgorodskoj regiji koje su ruski obrambeni sustavi uspjeli oboriti. Lavrov je također kritizirao Kijev zbog pokretanja napada u trenutku intenzivnih pregovora o okončanju rata.

Optužba je stigla samo dan nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otputovao na Floridu na razgovore s Trumpom o planu američke administracije od 20 točaka, koji je još uvijek u fazi razrade, a čiji je cilj okončanje rata. Trump je rekao da se "nešto dogodilo u blizini" Putinove rezidencije, ali da američki dužnosnici nisu otkrili da je rezidencija ruskog predsjednika bila meta napada.

"Ne vjerujem da se taj napad dogodio“, rekao je Trump novinarima dok se vraćao u Washington Air Force Oneom nakon što je proveo dva tjedna u svom domu na Floridi. Europski dužnosnici tvrdili su da ruska tvrdnja nije ništa više od pokušaja Moskve da potkopa mirovne napore.

POGLEDAJTE VIDEO: Rusija i Ukrajina se optužuju zbog navodnog napada na rezidenciju Vladimira Putina