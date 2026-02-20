Meteorologinja upozorila na buru s orkanskim udarima i snijeg: Evo kada se vraća sunce

Uz ciklonu ostaje nestabilno, ali će stizati osjetno hladniji zrak pa će u unutrašnjosti biti i susnježice i snijega.

Za kraj radnog dijela tjedna umjereno ili pretežno oblačno s oborinama, na moru i istoku zemlje kiša, a u gorju i zapadu unutrašnjosti susnježica i snijeg pri čemu se stvaranje novog snježnog pokrivača očekuje uglavnom u sjevernim i gorskim predjelima. Na kopnu umjeren i jak, na udare i olujan sjeverni vjetar, a uz obalu jaka i olujna bura s orkanskim udarima, na jugu pojačano jugo. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 1 do 5, a na moru između 6 i 10 stupnjeva.

Foto: RTL Danas

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno oblačno, bit će i susnježice, na sjeveru i u gorju i snijega. Puhat će umjeren i jak sjeverni vjetar, a temperatura većinom ispod 5 stupnjeva, a još hladnije će se činiti na sjevercu.

Popodne će i u Slavoniji kiša postupno prelaziti u susnježicu i snijeg, a na krajnjem istoku tek navečer. Južina će biti upornija, tek će sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura od 4 do 8, a prema večeri još hladnije.

U Dalmaciji promjenjivo s kišom i pljuskovima koji će prema kraju dana prestajati. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima, a temperatura između 8 i 14 stupnjeva.

Foto: RTL Danas

Na sjevernom Jadranu postupno razvedravanje, bit će i uglavnom suho, tek ponegdje može dolepršati koja pahulja nošena jakom i olujnom burom s orkanskim udarima. U gorju oblačno s oborinama, ali i vjetrovito te osjetno hladnije.

Idućih dana na kopnu i moru

Za vikend stabilnije, bit će još promjenjive naoblake, ali sunčanih razdoblja, a zatim ćemo u novom tjednu napokon imati i nekoliko sunčanih dana. U subotu ujutro još hladnije, bit će i minusa, s njima i mraza, a zatim će od nedjelje temperatura postupno rasti, dnevna će u tjednu pred nama biti i oko 15 stupnjeva.

Na Jadranu napokon niz sunčanih, većinom i vedrih dana. Bura će u subotu oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, zatim i sjeverni vjetar, a u ponedjeljak će prolazno zapuhati i jugo. Temperatura u blagom porastu pa je nakon kiše i južine, napokon na redu jedno ugodnije razdoblje.