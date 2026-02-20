FREEMAIL
SLAVI 38. ROĐENDAN /

Od djevojke s Barbadosa do majstorice transformacija: Ovako Rihanna godinama mami uzdahe

Od djevojke s Barbadosa do majstorice transformacija: Ovako Rihanna godinama mami uzdahe
Foto: Jessica Daly, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia
Rođena 1988. godine u obitelji računovotkinje i skladištara, Rihanna je odrasla u uvjetima koji su bili daleko od glamura.
Rihanna danas slavi 38. rođendan, a njezin put od karipske djevojke do jedne od najutjecajnijih žena svijeta i dalje fascinira milijune. Rođena na Barbadosu, odrasla je daleko od glamura koji je danas okružuje. Glazba joj je vrlo rano postala izlaz iz teških obiteljskih okolnosti, a ključni preokret dogodio se kada je njezin talent prepoznao producent Evan Rogers. Već kao tinejdžerica seli u SAD i ubrzo potpisuje ugovor s izdavačkom kućom Def Jam, čime započinje njezin munjeviti uspon prema svjetskoj slavi.

Ipak, ono što je Rihannu izdvojilo nije bio samo niz hitova, nego nevjerojatna sposobnost transformacije. Od slatke “djevojke s otoka” pretvorila se u modnu kameleonku koja svakom novom erom pomiče granice stila i seksepila. Danas je uspješna poduzetnica i milijarderka zahvaljujući Fenty carstvu, ali i dalje ostaje jedna od najpraćenijih pop ikona. 

20.2.2026.
6:03
Hot.hr
Savage x Fenty/Planet/Profimedia
RihannaRođendanModna Ikona
