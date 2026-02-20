Od djevojke s Barbadosa do majstorice transformacija: Ovako Rihanna godinama mami uzdahe

Rihanna danas slavi 38. rođendan, a njezin put od karipske djevojke do jedne od najutjecajnijih žena svijeta i dalje fascinira milijune. Rođena na Barbadosu, odrasla je daleko od glamura koji je danas okružuje. Glazba joj je vrlo rano postala izlaz iz teških obiteljskih okolnosti, a ključni preokret dogodio se kada je njezin talent prepoznao producent Evan Rogers. Već kao tinejdžerica seli u SAD i ubrzo potpisuje ugovor s izdavačkom kućom Def Jam, čime započinje njezin munjeviti uspon prema svjetskoj slavi.

Ipak, ono što je Rihannu izdvojilo nije bio samo niz hitova, nego nevjerojatna sposobnost transformacije. Od slatke “djevojke s otoka” pretvorila se u modnu kameleonku koja svakom novom erom pomiče granice stila i seksepila. Danas je uspješna poduzetnica i milijarderka zahvaljujući Fenty carstvu, ali i dalje ostaje jedna od najpraćenijih pop ikona.