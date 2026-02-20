Iza kulisa pete sezone 'Gospodina Savršenog': Pogledajte što se događalo kad kamere nisu snimale

Peta sezona popularnog RTL-ova showa ‘Gospodin Savršeni’ donosi još više emocija, napetosti i romantičnih trenutaka nego ikad prije. U natjecanje su ove godine ušle 24 djevojke, a cilj im je osvojiti srce jednog od dvojice ovogodišnjih ‘Savršenih’ - Karla Godeca i Petra Rašića.

Na grčkom otoku Kreti, gdje se odvijalo snimanje, kamere su bilježile svaki trenutak - od prve ruže, preko spontano nastalih razgovora, do zabavnih i emotivnih trenutaka među natjecateljicama.

Peta sezona već je pokazala kako ove godine ima više emocija, više intriga, ali i više romantičnih zapleta. Ovaj behind the scenes pogled otkriva kako su se stvarali magični trenuci koje gledatelji gledaju pred malim ekranima - od priprema, stylinga i frizura, do spontanih razgovora i smijeha koji nisu bili dio finalnog emitiranog materijala.

Za one koji žele zaviriti iza kamera i vidjeti što se događalo iza istih, ova galerija donosi ekskluzivne fotografije koje pokazuju kako je izgledalo snimanje pete sezone 'Gospodina Savršenog'.

