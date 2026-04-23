Njemačka postaje vojna velesila s 460.000 vojnika? Povukli su dosad neviđeni potez

S obzirom na rastuće međunarodne prijetnje, njemačka vojska Bundeswehr je prvi put izradio vlastitu vojnu strategiju. Ona utvrđuje buduće strateško usmjerenje oružanih snaga u Njemačkoj i analizira kako Bundeswehr može odgovoriti na moguće prijetnje, piše u četvrtak Deutsche Welle (DW).

"Rijetko kada je vojna strategija bila toliko potrebna kao u ovoj povijesnoj fazi", izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius (SPD) prilikom predstavljanja strategije u Berlinu. Svijet je postao nepredvidljiviji i opasniji otkako Rusija vodi rat protiv Ukrajine i ozbiljno dovodi u pitanje međunarodni pravni poredak, obrazložio je Pistorius.

Ruska prijetnja

Vojna strategija opisuje Rusiju kao "u dogledno vrijeme najveću i neposrednu prijetnju" njemačkoj i transatlantskoj sigurnosti. "Rusija stvara preduvjete za vojni napad na države NATO-a", navodi se u toj strategiji.

U nastavku se analizira kako bi Bundeswehr trebao reagirati na moguće ratne scenarije – primjerice u slučaju ruskog napada na teritorij Sjevernoatlantskog Saveza (NATO-a). Ti su podaci klasificirani kao tajni. "Podrazumijeva se da te scenarije ne možemo objaviti. U suprotnom bismo mogli Vladimira Putina uvrstiti i na našu e-mail-listu", naglasio je Boris Pistorius.

Ključnu ulogu zauzima pitanje osoblja. Vojna strategija potvrđuje već poznati cilj znatnog proširenja Bundeswehra. Ukupno bi do sredine 2030-ih trebalo na raspolaganju stajati 460.000 vojnikinja i vojnika, od čega 200.000 u pričuvnom sastavu. Cilj je razviti Bundeswehr u najjaču konvencionalnu vojsku Europe do 2029., uz što brži rast kako bi se povećala obrambena spremnost. Pozadina ove njemačke vojne strategije su povećani zahtjevi koje NATO postavlja svojim članicama u okviru obrane Saveza.

Više osoblja kroz novi vojni rok?

Zahvaljujući intenzivnoj promidžbi, Bundeswehr raste, ali sporo. Krajem ožujka imao je oko 185.400 aktivnih vojnikinja i vojnika, što je 3.300 više nego godinu ranije.

Velika očekivanja Pistorius polaže u novi oblik vojne službe uveden početkom godine. Kombinacijom poticaja i obveza, uključujući obvezni liječnički pregled svih mladih muškaraca, Bundeswehr želi privući više dobrovoljaca. Ukoliko to ne uspije, moglo bi se ponovno aktivirati obvezno služenje vojnog roka koje je ukinuto 2011. godine. No to zasad nije tema, naglasio je državni tajnik u Ministarstvu obrane Nils Hilmer tijekom predstavljanja vojne strategije njemačke vojske: "Na dobrom smo putu."

'Strategija rezerve'

Uz vojnu strategiju, ministar Pistorius predstavio je i nekoliko temeljnih dokumenata: "Profil sposobnosti" opisuje koje su sposobnosti prijeko potrebne za oružane snage – što vojnikinje i vojnici moraju moći za uspješnu obranu zemlje, ali i "za zastrašivanje i obranu u okviru Saveza", dakle NATO-a, primjerice na području protuzračne obrane.

"Strategija rezerve" trebala bi osigurati da do 2033. bude dostupno oko 200.000 rezervista – kao "poveznica između vojske i civilnog društva". Njihove zadaće prvenstveno su u domovinskoj sigurnosti i na polju logistike. I detalji ova dva dokumenta uglavnom su tajni.

'Rokom trajanja' protiv birokracije u Bundeswehru

Tzv. "agenda debirokratizacije i modernizacije" ima za cilj smanjiti prekomjernu birokraciju u Bundeswehru. Vojnikinje i vojnici se suočavaju s velikim brojem detaljnih propisa i obrazaca, što oduzima vrijeme i energiju.

Ministarstvo obrane dalo je pregledati pravila i želi uvesti promjene kroz čak 153 mjere i 580 konkretnih koraka provedbe. "Sva interna pravila dobit će rok trajanja", najavio je Pistorius. Ako se nakon toga više ne smatraju korisnima, automatski će prestati važiti. "Bundeswehr-Wallet", dakle jedan digitalni novčanik, ubuduće bi trebao sadržavati sve važne osobne dokumente svakog pripadnika vojske.

Bundeswehr si naređuje fleksibilnost

Za sve predstavljene dokumente vrijedi da ne postavljaju krute ciljeve za određeni broj godina, nego je zamišljeno da ih se kao "žive dokumente" uvijek iznova može prilagođavati – ovisno o tome kako se strateška situacija bude razvijala.

Ovom novom strategijom Bundeswehr sebi praktično naređuje više fleksibilnosti nego ikad ranije, ali ne određen način i novi mentalitet. "Želimo se odmaknuti od zastarjelog načina razmišljanja u određenim kategorijama", naglasio je njemački ministar obrane Pistorius.

Iz oporbe se oglasio glasnogovornik za obrambenu politiku stranke Ljevica Ulrich Thoden. On je za ovu vojnu strategiju kazao da je "s obzirom na realnu prijetnju agresivne politike Rusije logična i nužna". No, ono što nije nužno, prema njegovu mišljenju, je to što Njemačka "želi postati vojna velesila".

