Prošlo ispod radara i uznemirilo mnoge: Evo što je Putin napravio dan prije napada na Iran

Dok je pažnja američkog predsjednika Donalda Trumpa usmjerena na Iran, ruski predsjednik Vladimir Putin proširio je svoj utjecaj na Madagaskaru i osigurao još jednog strateškog saveznika, javlja Bloomberg u srijedu, a prenosi portal BizNews.

Samo dan prije nego što su SAD i Izrael pokrenuli napad na Iran, predsjednik Madagaskara Michael Randrianirina u vojarni u blizini glavne zračne luke pozdravio je isporuku borbenih helikoptera, kamiona i riže koji su stigli iz Rusije.

"Na ovim donacijama posebno bih želio zahvaliti svojem bratu, ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Ovo označava nastavak dugogodišnjih bratskih odnosa između Madagaskara i Rusije. Obnovit ćemo ih i dodatno ojačati", izjavio je pukovnik Randrianirina, koji se na čelu te otočne države nalazi otkako je u listopadu izveden državni udar.

Pravi trenutak

Promjena vlasti na Madagaskaru otvorila je nove mogućnosti za pristup zemlji koja raspolaže vrijednim zalihama metala i minerala, a uz to se nalazi na važnoj ruti za transport nafte.

Luka Toamasina na Madagaskaru nalazi se na strateški važnom položaju - u blizini pomorskog pravca u Indijskom oceanu, uz plinom bogati Mozambik. Riječ je o putu kojim prolazi gotovo trećina svjetske sirove nafte. Na sjevernom vrhu otoka je pak smještena pomorska baza Antsiranana, nekad poznata kao Diego Suarez, te trenutačno čeka obnovu.

"Produbljivanje odnosa između Moskve i Madagaskara dolazi u pogodnom trenutku, dok je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen ratom na Bliskom istoku", ocjenjuje Shawn Duthie, voditelj analize rizika za južnu Afriku u konzultantskoj tvrtki Control Risks.

Stručnjak smatra da Moskva vješto iskorištava trenutak u kojem je Zapad svoju pozornost usmjerio u drugom smjeru. "Trenutačni poremećaji u globalnom pomorskom prometu dodatno naglašavaju stratešku važnost Mozambičkog kanala", dodaje Duthie.

Potez uznemirio

Podsjetimo, Kremlj je brzo krenuo u izgradnju odnosa s novom administracijom na Madagaskaru, nakon što je vojska intervenirala poslije ustanka zbog nestašica vode i struje, a dotadašnji predsjednik Andry Rajoelina iz zemlje je pobjegao francuskim vojnim zrakoplovom.

Prvo su poslali 40 vojnika i sanduke oružja kako bi osigurali Randrianirinu sigurnost, a potom su u posjet Madagaskaru stigli dužnosnici ruske državne banke Promsvyazbank, ključne banke za rusku obrambenu industriju. Cilj posjeta bio je jačanje trgovine. Randrianirina je zatim prekinuo desetljeća dugu tradiciju i kao novi predsjednik je za svoje prvo inozemno putovanje izabrao Rusiju umjesto Francuske, bivše kolonijalne sile Madagaskara i važnog trgovinskog partnera.

"Sada mogu reći da je Madagaskar jedan od naših važnih partnera u Africi. Vidimo da vaša vlada poduzima značajne korake za poboljšanje situacije u zemlji. Imamo dobre izglede za daljnje jačanje bilateralnih odnosa u političkoj sferi", poručio je Putin nakon sastanka dvojice lidera.

Madagaskar je novu rusku pošiljku primio i prošli tjedan. Stiglo im je oružje i oprema, ovaj put kontingent oklopnih vozila, lakog naoružanja, streljiva i uniformi. Pomoć će uključivati i obuku za visoke vojne dužnosnike Madagaskara, i to u njihovoj zemlji, ali i Rusiji. Pokrenuta je i nova proruska politička stranka. Riječ je o političkom krilu organizacije "Prijatelji Rusije", koja promiče bliže odnose s Rusijom i zemljama skupine BRICS.

S obzirom na važan položaj otoka, razvoj događaja uznemirio je mnoge. "Rusija nastoji iskoristiti mogućnost koja je otvorila tranzicija. Situacija na Madagaskaru izravno utječe na stabilnost velikog geostrateškog prostora koji povezuju Afriku s Indo-Pacifikom", navodi se u bilješci distribuiranoj među zapadnim diplomatima u koju je Bloomberg imao uvid.

Slabi li utjecaj Europe na Madagaskar?

Prije nego što je rat u Iranu izazvao poremećaj na tržištu, ukapljeni prirodni plin (LNG) nalazio se na radaru Rusije. Izvješće Centra za afričke studije pri Nacionalnom istraživačkom sveučilištu "Higher School of Economics" u Moskvi u srpnju prošle godine identificiralo je opskrbu LNG-jem Južnoj Africi kao potencijalno novo tržište, a plin bi dolazio Mozambičkim kanalom.

Isto tako, Rusija i Madagaskar dijele interes za proizvodnju kobalta, a obje zemlje također raspolažu značajnim zalihama rijetkih zemnih metala. Podsjetimo, Madagaskar je četvrti najveći proizvođač kobalta, ključnog materijala za baterije, a po proizvodnji grafita zastaje samo za Kinom.

Predsjednik Randrianirina ističe da u cilju ima "višesmjernu" vanjsku politiku kako bi se sklopila nova i ojačala postojeća partnerstva pa je nakon susreta s Putinom uslijedio i posjet francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu.

Analitičari ističu da je Randrianirina postavio rok od dvije godine za izbore te da zato traži zaštitu od pritisaka da obnovi demokraciju koji na njega vrše Francuska i Europska unija. Iako je Francuska drugi najveći trgovinski partner Madagaskara, a Rusija nije ni u prvih 20, nova partnerstva razvodnjavaju utjecaj Europe.

