Gori duboko u Rusiji, Putin primio bolan udarac: Objavljene snimke udara

Ukrajinska vojska pojačala je napade na rusku energetsku infrastrukturu u trenutku dok Moskva profitira od viših cijena sirove nafte i popuštanja dijela sankcija, izvijestio je u subotu CNN.

Tijekom tjedna Ukrajinci su pogodili nekoliko ruskih rafinerija i izvoznih terminala te tako ubrzali kampanju koja je započela prošlog ljeta s ciljem da se zada udarac jednom od najvećih izvora prihoda Rusije.

Vojska Ukrajine tvrdi da je u ožujku izvela 10 velikih napada na rusku energetsku infrastrukturu te poručuju da su neki od njih bili duboku unutar ruskog teritorija. Nije poznato koliki su razmjeri udara, no Rusija razmatra zabranu izvoza benzina.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u subotu je za CNN poručio da su ukrajinski dronovi dugog dometa postali učinkovitiji. Također je istaknuo da su ukrajinski napadi odgovor na ruske udare na njihovu energetsku infrastrukturu: "Rusija mora prestati s napadima na našu energetsku infrastrukturu. Tada mi nećemo uzvraćati na nju."

Snimke napada

Najnoviji napad za koji je ukrajinska vojska preuzela odgovornost odvio se rano ujutro u subotu. Meta je bila velika ruska naftna rafinerija u Jaroslavlju, sjeveroistočno od Moskve. Vojska je istaknula da je izravno pogodila rafineriju te da je potom buknuo požar.

💥 Russia: Slavneft-YANOS oil refinery in Yaroslavl struck by Ukrainian drones.

5th largest refinery in the country with annual capacity of 15 million tons, 300,000 barrels per day - 4.6% of national output.

500 miles (800km) from Ukraine, northeast of Moscow. pic.twitter.com/0k0VuKkoRO — Igor Sushko (@igorsushko) March 28, 2026

Regionalni guverner Jaroslavske oblasti Mihail Evrajev poručio je da je oštećeno nekoliko stambenih zgrada i jedan komercijalni objekt, ali da je više od 30 dronova neutralizirano.

Napadnut je i ruski naftni izvozni terminal Ust-Lugi na Baltičkoj obali, i to dva puta. Ukrajinska sigurnosna služba u petak je istaknula da su dronovi oštetili postrojenja za utovar nafte i skladište cisterni koje sadrži naftu i naftne derivate.

Na snimkama se vidjelo da je u luci izbio veliki požar, a rusko Ministarstvo za izvanredne situacije nakon napada je upozorilo stanovnike Sankt Peterburga na onečišćenje zraka. "Odgovorili smo na napad na našu energetsku infrastrukturu. Odgovorili smo snažnim udarom i smanjili sposobnosti Ust-Luge. U tom postrojenju ostalo je 40 posto njihovih kapaciteta" rekao je Zelenski za CNN.

Napadnuta je i obližnja luka Primorsk,a Ukrajinci tvrde da su oba požara mogla vidjeti u subotu. Na meti je bila i rafinerija u Saratovu na jugu Rusije.

Zabrana izvoza benzina?

Podsjetimo, prije izbijanja rata na Bliskom istoku i blokade Hormuškog tjesnaca, ruska sirova nafta trgovala se sa znatnim popustom u odnosu na druge referentne vrijednosti na globalnim tržištima. Međutim, neki analitičari sada ističu da postiže premiju, a Rusija također ima koristi od ublažavanja američkih sankcija - u nastojanju da umiri tržište naftne, američko Ministarstvo financija obustavilo je sankcije na rusku sirovu naftu koja je već bila na moru ranije ovog mjeseca.

Ruski državni proračun za najmanje trećinu svojih prihoda oslanja se na prihode od nafte, tvrde analitičari i dodaju da postoji mogućnost da su se udvostručili u proteklih mjesec dana.

Državna novinska agencija TASS izvijestila je da je ruska vlada spremna ponovno uvesti zabranu izvoza benzina. Navodi se da bi mjera mogla stupiti na snagu 1. travnja te da je vlada nešto slično već napravila prošlog rujna, ali je zabranu ukinula u siječnju.

Ruski list Kommersant naveo je da bi se zabrana ponovno uvela jer je domaće tržište bilo pogođeno dok su proizvođači tražili veće prihode izvozom benzina. Ipak, list je priznao da na zabranu utječu i događaji u Primorsku i Ust-Lugi.

