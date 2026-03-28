Rusija napala dronovima i raketama, stižu snimke: Ima mrtvih, pogođeno i rodilište

U ruskim zračnim napadima na Ukrajinu tijekom noći na subotu smrtno su stradale najmanje četiri osobe i oštećena je ključna infrastruktura, dok je u ukrajinskome zračnom napadu u Rusiji ubijeno jedno dijete, priopćile su lokalne vlasti.

Rusija provodi noćne napade dronovima i raketama na Ukrajinu od početka invazije koju je u veljači 2022. pokrenuo ruski predsjednik Vladimir Putin. Kijev optužuje Moskvu za napad na stambena područja i ciljanje civila.

U južnome ukrajinskom lučkom gradu Odesi ubijene su dvije osobe, a najmanje ih je 13 ranjeno, podaci su koje je iznio načelnik lokalne vojne uprave Sergij Lisak. Jedan je udar pogodio krov rodilišta.

Objavljene snimke

Na fotografijama koje su objavile ukrajinske hitne službe vide se razbijeni prozori, ruševine unutar zgrade i vatrogasci koji uklanjanju ostatke ruševina na mjestu napada.

Через нічну атаку росіян в Одесі пошкоджений дах пологового будинку: евакуйована 81 людина.

У місті зафіксовані руйнування в багатоквартирних та приватних будинках, виникли пожежі - їх вогнеборці ліквідували.

Попередньо, загинула 1 особа, ще 11, серед яких дитина, травмовані. pic.twitter.com/8CITZ7dlbD — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) March 28, 2026

"Nije bilo apsolutno nikakvoga vojnog cilja ondje. Riječ je jednostavno o čistom terorizmu protiv civilnih života", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama u vezi s bombardiranjem Odese.

U napadima je oštećena i luka u regiji Odese. Ukrajinska državna lučka uprava je izvijestila da je na njezinu infrastrukturu izvedeno više napada. Tijekom noći Rusija je lansirala 273 drona na područje Ukrajine. Oborena su 252, kako su u subotu izvijestile ukrajinske zračne snage.

'Dokaz da Rusija nema namjeru završiti rat'

Dalje na sjeveru, u Krivom Rogu, u jutrošnjem napadu na industrijski pogon ubijen je jedan muškarac, rekao je šef regionalne uprave Dnjepra, Oleksander Ganža, dodavši da su na tome mjestu izbili požari.

U Poltavskoj regiji u središnjoj Ukrajini poginula je jedna osoba nakon što su ruski dronovi pogodili stambenu zgradu i industrijske objekte, izvijestile su lokalne vlasti. "Svaki napad ovog tipa dokaz je da Rusija nema namjeru završiti ovaj rat. Stoga je svako popuštanje pritiska na nju opasno", rekao je Zelenski.

Sjeverno od Moskve ubijeno dijete

Istodobno je u napadu ukrajinskog drona na Jaroslavlj, sjeverno od Moskve i, kako je rekao lokalni guverner Mihail Jevrajev, daleko od prvih crta bojišnice, ubijeno dijete. Ruske su vlasti izvijestile da je tijekom noći u ruskome zračnom prostoru presretnuto i uništeno 155 ukrajinskih dronova.

Od početka invazije u veljači 2022. Rusija svakodnevno napada Ukrajinu, što često rezultira civilnim žrtvama. No i Kijev je pojačao napade na Rusiju, ciljajući sve šire područje.

POGLEDAJTE VIDEO: Putin predložio Trumpu kako završiti rat u Iranu. EU: 'U ovom ratu je samo jedan pobjednik'