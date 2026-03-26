Razotkrivena obmana Rusije, evo kako studente šalju na front: 'Regrutiraju i djevojke'

Na sveučilištima u Rusiji studente se vrbuje za postrojbe za upravljanje dronovima. To im se predstavlja kao sjajna prilika, no postoji mnogo razloga za sumnju - o čemu za Deutsche Welle (DW) anonimno govori jedan docent iz Moskve.

Ministarstvo obrane Rusije direktno na sveučilištima regrutira studente za vojne postrojbe za upravljanje dronovima. Nude im jednogodišnji ugovor, službu na sigurnoj udaljenosti od ukrajinskog bojišta, oko pet milijuna rubalja (oko 50.000 eura), kao i besplatno studiranje po završetku vojnog angažmana.

Prema informacijama sa sveučilišnih internetskih stranica i svjedočenjima studenata na Telegram kanalima - fakulteti organiziraju sastanke s predstavnicima vojnih odsjeka i centara za vojnu obuku, na kojima se studentima predstavljaju "prednosti" potpisivanja ugovora s Ministarstvom obrane. Analitičari upozoravaju da se studente dovode u zabludu i da u stvarnosti ti angažmani prerastaju u ugovore na neodređeno vrijeme. U najgorem slučaju, studenti bi mogli biti poslani na bojište.

Kako prenosi portal Eho na ruskom jeziku, u proces regrutacije su uključeni najmanje 70 obrazovnih ustanova u 23 ruske oblasti, među njima i ustanove na anektiranom ukrajinskom Krimu. Gotovo polovica se nalazi u Moskvi i Sankt Peterburgu.

Zadatak: kampanja među studentima

Jurij (ime promijenjeno), zaposlen na jednom moskovskom sveučilištu kao docent, kaže za DW da su čelnici brojnih sveučilišta bili pozvani na sastanak sa zamjenikom ruskog premijera Dmitrijem Černiščenkom, zaduženim za obrazovanje i znanost. Tom prilikom su dobili nalog da na svojim sveučilištima organiziraju kampanje za privlačenje studenata u postrojbe za upravljanje dronovima.

"Ne postoji jedinstven model agitacije, svaka ustanova ima svoj", kaže Jurij. Prema njegovim riječima, grupne razgovore sa studentima vode predstavnici vojnih odsjeka, veterani "specijalne vojne operacije" – kako se u Rusiji naziva rat protiv Ukrajine – kao i sveučilišni zaposlenici.

Na meti studenti koji često padaju na ispitima

U početku je fokus bio na tehničkim i vojnim katedrama, ali od siječnja su meta postali i studenti koji imaju slabe ocjene i riskiraju isključenje s fakulteta. "Prema mojim procjenama, svakoj ustanovi je određena kvota – između 0,5 i 2 posto ukupnog broja studenata", kaže Jurij. Dodaje da bi vodstvo sveučilišta, ako ne ispuni plan, moglo biti ocijenjeno kao nelojalno. "U tom slučaju rektor ili prorektor riskiraju gubitak položaja", kaže on.

Istovremeno, na njegovom sveučilištu naglo raste broj studenata koji padaju na ponovljenim ispitima. "Nikada nije bilo ovako. Studenti masovno padaju. Ranije je docent mogao izvući studenta na ispitu, ali sada postoje dva ispitivača", kaže on.

Studentima koji se suočavaju s izbacivanjem s fakulteta sada se daje izbor da ili potpišu ugovor s vojskom i služe u postrojbama za dronove ili da odsluže obvezni vojni rok.

Pravni strana: varaju li se studenti?

Brošure koje se dijele na sveučilištima tvrde da studenti mogu potpisati jednogodišnji ugovor i potom se vratiti civilnom životu. Ali pravnik Artjom Kliga iz organizacije Pokret za prigovor savjesti, koja pomaže Rusima koji ne žele služiti vojsku, kaže da ne postoji zakonska osnova za kratkoročne ugovore. On objašnjava da je ugovor koji studenti potpisuju u praksi – neograničen, sve dok predsjednik Vladimir Putin ne okonča djelomičnu mobilizaciju. To, kaže, potvrđuju i sudske presude.

Čak je i zastupnik u Dumi Andrej Kartapolov izjavio da studenti potpisuju "punopravni ugovor", što znači da se ne radi o posebnom programu za studente, već o standardnoj vojnoj obvezi.

Osim toga, nijedan zakon ne jamči da će potpisnici služiti isključivo u postrojbama za dronove. Tek nakon potpisivanja ugovora odlučuje se o raspoređivanju. "Ako potpišete ugovor i ne ispunjavate uvjete, to ne znači prekid ugovora – bit ćete jednostavno prebačeni u drugu jedinicu", kaže Kliga.

Što studenti misle o svemu tome?

Na studentskim Telegram kanalima na obećanja vlasti uglavnom se skeptično reagira. Tamo se pojavila audio-snimka s moskovskog sveučilišta na kojoj predstavnik vojnog centra studentima sa slabim ocjenama ili zdravstvenim problemima preporučuje pauzu u studiranju i potpisivanje jednogodišnjeg ugovora. Navodno bi bili raspoređeni 20 kilometara od fronta, uz mogućnost "odmaranja i nastavljanja obrazovanja". Pozivao ih je da što prije potpišu ugovore, obećavajući stipendije i pogodnosti po povratku.

"Ne bih puno vjerovao njegovim tvrdnjama da je u pitanju određena vojna postrojba. On ne može odlučiti o tome i neće biti odgovoran ako netko bude premješten", piše jedan sudionik u chatu.

Jurij - zaposlenik na moskovskom sveučilištu - također upozorava da ne treba vjerovati propagandnom materijalu. On napominje da se regrutiraju i djevojke: "Vjerojatno će biti raspoređene kao bolničarke."

Slanje studenata na bojište

Organizacija Idite Lesom (Idite šumom), koja iz Gruzije pomaže dezerterima iz Rusije, navodi primjere prevarenih studenata. Studenti Petrovskog koledža iz Sankt Peterburga potpisali su ugovore uvjereni da će raditi na vojnim uređajima u lokalnoj vojarni, ali su ubrzo obaviješteni da će biti poslani na bojište kao operateri dronova.

Slično se dogodilo i jednom vojniku koji je u siječnju razgovarao s novinarima DW-a, pod uvjetom anonimnosti. Njemu je obećan posao u zapovjedništvu – što je isprva i dobio – ali je kasnije prebačen u postrojbu za deminiranje. Krajem siječnja mu se izgubio svaki trag, a sada je potvrđeno da je poginuo u Harkovskoj oblasti.

Slijede li osobni razgovori sa studentima?

Jurij kaže da za sada ne zna nijednog studenta na svom sveučilištu koji je potpisao ugovor. No on se boji da malo studenata razumije pravne implikacije ugovorne službe. Iako je kao zaposlenik sveučilišta obvezan informirati ih o mogućnosti potpisivanja ugovora, on ih pokušava barem indirektno upozoriti na rizike. Neki studenti donose vlastite zaključke tijekom diskusija: da nema tih novaca koji mogu nadoknaditi invaliditet ili gubitak života.

Kaže da bi otvorenije rasprave mogle biti rizične za njega: "Možda će biti nekih studenata koji će obavijestiti administraciju fakulteta. To mi se već dogodilo nekoliko puta."

On se plaši da će se format kampanje uskoro promijeniti - umjesto grupnih sastanaka, predstavnici vojne regrutne službe počet će osobno razgovarati sa studentima, pokušavajući ih direktno uvjeriti da potpišu ugovor. Do nedavno se Jurij pokušavao distancirati od ovih događaja i fokusirati na svoj akademski rad. "Do određenog trenutka sam se mogao distancirati od ovog rata. Ali sada se sveučilišta pretvaraju u vojarne. Moj humanistički pogled na svijet mi ne dozvoljava da tamo šaljem svoje studente", kaže Jurij.

