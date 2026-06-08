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Lu Dedić emotivnom objavom obilježila godinu dana bez svog oca Matije: 'Volim te'

Lu Dedić emotivnom objavom obilježila godinu dana bez svog oca Matije: 'Volim te'
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Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Kći Matije Dedića obilježila je godišnjicu njegove smrti dirljivom objavom

8.6.2026.
10:42
Hot.hr
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
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Prošla je godina dana od smrti jednog od najcjenjenijih hrvatskih jazz glazbenika Matije Dedića, a njegova kći Lu Dedić (24) obilježila je tužnu godišnjicu dirljivom objavom na društvenim mrežama.

Mlada glazbenica na društvenim mrežama podijelila je crno-bijelu fotografiju na kojoj zajedno nastupaju - Matija sjedi za klavirom, dok Lu pjeva. Uz fotografiju je kratko napisala: "Volim te", dodavši i oznaku "1 year", čime je obilježila prvu godišnjicu očeve smrti.

Lu Dedić emotivnom objavom obilježila godinu dana bez svog oca Matije: 'Volim te'
Foto: @lu.dedic

Lu je Matija dobio u braku s Marinom Scotti, a njihova bliska povezanost bila je vidljiva i kroz zajedničku ljubav prema glazbi. Kći je krenula očevim stopama te je posljednjih godina uspješno gradila vlastitu glazbenu karijeru. Za Lu je proteklo razdoblje bilo posebno teško. U kratkom vremenu ostala je bez oca i bake Gabi Novak, a o velikim životnim gubicima govorila je i ranije u javnosti. 

Lu Dedić emotivnom objavom obilježila godinu dana bez svog oca Matije: 'Volim te'
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Podsjetimo, Matija Dedić preminuo je 8. lipnja 2025. godine u 53. godini života, ostavivši neizbrisiv trag na domaćoj glazbenoj sceni. Bio je sin glazbenih velikana Gabi Novak i Arsena Dedića te jedan od najistaknutijih hrvatskih jazz-pijanista i skladatelja.

Lu DedićMatija DedicGabi NovakArsen DedićGodišnjica Smrti
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