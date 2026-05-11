Zaposlenici Doma za starije o posljednjim danima Gabi Novak: 'Umrla je od tuge za sinom'
Zaposlenici i korisnici Doma za starije osobe 'Trnje' ispričali su kako je bilo živjeti s Gabi Novak te kako je provela zadnje dane svog života
Legendarna hrvatska pjevačica Gabi Novak preminula 11. kolovoza 2025. godine u 90. godini života. Svoje posljednje dane provela je u Domu za starije osobe "Trnje" u Zagrebu, a zaposlenici i korisnici su Telegrafu otkrili kakva je bila Gabi kada je tamo živjela.
Zaposlenik je za srpski portal otkrio da je Gabi bila omiljena između korisnicima i osobljem, ali da ju je slomila tuga za sinom.
"Gabi je ovdje bila svima draga. Gotovo svakodnevno posjećivali su je poznati umjetnici, glazbenici, pjevači, prijatelji i poznanici. Mnogo je ljudi dolazilo, a ovdje je provela posljednje dane, prije nego što je završila u bolnici. Umrla je od tuge za sinom, to jednostavno nije mogla podnijeti", rekao je korisnik doma za portal.
'Najviše je razgovarala sa socijalnom radnicom'
Dvije korisnice doma često su viđale Gabi, a ispričale su da je s njom najviše komunicirala socijalna radnica Lana koja joj je i priopćila strašnu vijest da joj je sin umro.
"Bila je kat iznad mene, ona na četvrtom, ja na trećem. Susrele bi se u liftu i razmijenile bismo pokoju rečenicu. Inače je s njom najviše razgovarala socijalna radnica Lana. Kad je bilo teško sa sinom, išla ju je posjećivati, a znala je i reći na našim druženjima: "Gabi se dobro drži." Nakon toga, kroz tri ili četiri dana, preminula je", ispričale su korisnice za Telegraf.
'Matija ju je često posjećivao'
Kako navode, jednog joj je dana iznenada pozlilo, nakon čega su ju hitno prevezli u bolnicu iz koje se, nažalost, nije vratila. Spomenule su i obitelj te njezina sina Matiju Dedića, koji ju je često posjećivao.
"Bila je ovdje oko godinu dana, možda ni toliko. Meni će u srpnju biti tri godine otkako sam ovdje, a ona je došla poslije mene. Tada je Matija još bio živ. Dolazio ju je često posjećivati, bio je iznimno osjećajan. Cijela obitelj bila je povezana i brižna", dodala je druga korisnica doma za srpski protal.
'Svi su ju iskreno voljeli'
Njezine prijateljice iz doma pričale su kako su ju dolazili posjećivati poznati prijatelji i glazbenici.
"Svi su je iskreno voljeli. Kretala se u invalidskim kolicima jer više nije mogla samostalno hodati…", ispričale su za portal te nadodale da nije mogla podnijeti vijest o smrti sina Matije.
"Tu bol nitko ne može opisati. Vrlo brzo otišla je za njim, nije mogla izdržati. Ni mjesec dana nakon njegove smrti otišla je i ona", ispričala je prijateljica za Telegraf.
