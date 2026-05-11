Zaposlenici Doma za starije o posljednjim danima Gabi Novak: 'Umrla je od tuge za sinom'

Legendarna hrvatska pjevačica Gabi Novak preminula 11. kolovoza 2025. godine u 90. godini života. Svoje posljednje dane provela je u Domu za starije osobe "Trnje" u Zagrebu, a zaposlenici i korisnici su Telegrafu otkrili kakva je bila Gabi kada je tamo živjela.

Zaposlenik je za srpski portal otkrio da je Gabi bila omiljena između korisnicima i osobljem, ali da ju je slomila tuga za sinom.

"Gabi je ovdje bila svima draga. Gotovo svakodnevno posjećivali su je poznati umjetnici, glazbenici, pjevači, prijatelji i poznanici. Mnogo je ljudi dolazilo, a ovdje je provela posljednje dane, prije nego što je završila u bolnici. Umrla je od tuge za sinom, to jednostavno nije mogla podnijeti", rekao je korisnik doma za portal.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

'Najviše je razgovarala sa socijalnom radnicom'

Dvije korisnice doma često su viđale Gabi, a ispričale su da je s njom najviše komunicirala socijalna radnica Lana koja joj je i priopćila strašnu vijest da joj je sin umro.

"Bila je kat iznad mene, ona na četvrtom, ja na trećem. Susrele bi se u liftu i razmijenile bismo pokoju rečenicu. Inače je s njom najviše razgovarala socijalna radnica Lana. Kad je bilo teško sa sinom, išla ju je posjećivati, a znala je i reći na našim druženjima: "Gabi se dobro drži." Nakon toga, kroz tri ili četiri dana, preminula je", ispričale su korisnice za Telegraf.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

'Matija ju je često posjećivao'

Kako navode, jednog joj je dana iznenada pozlilo, nakon čega su ju hitno prevezli u bolnicu iz koje se, nažalost, nije vratila. Spomenule su i obitelj te njezina sina Matiju Dedića, koji ju je često posjećivao.

"Bila je ovdje oko godinu dana, možda ni toliko. Meni će u srpnju biti tri godine otkako sam ovdje, a ona je došla poslije mene. Tada je Matija još bio živ. Dolazio ju je često posjećivati, bio je iznimno osjećajan. Cijela obitelj bila je povezana i brižna", dodala je druga korisnica doma za srpski protal.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

'Svi su ju iskreno voljeli'

Njezine prijateljice iz doma pričale su kako su ju dolazili posjećivati poznati prijatelji i glazbenici.

"Svi su je iskreno voljeli. Kretala se u invalidskim kolicima jer više nije mogla samostalno hodati…", ispričale su za portal te nadodale da nije mogla podnijeti vijest o smrti sina Matije.

"Tu bol nitko ne može opisati. Vrlo brzo otišla je za njim, nije mogla izdržati. Ni mjesec dana nakon njegove smrti otišla je i ona", ispričala je prijateljica za Telegraf.

