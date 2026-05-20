Zna se od kud je došao dron koji je ciljao nuklearku u Emiratima? 'Izravan pogodak doveo bi do katastrofe'

Dronovi koji su ciljali nuklearnu elektranu Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima došli su iz Iraka, priopćilo je u utorak ministarstvo obrane te zemlje, što ukazuje na to da iza napada vjerojatno stoje iračke šijitske milicije koje podržava Iran, prenosi Associated Press.

Još uvijek ni jedna skupina nije preuzela odgovornost za napad, ali Teheran i njegovi saveznici u milicijama pokrenuli su napade dronovima usmjerene na arapske države Perzijskog zaljeva otkako su SAD i Izrael započele rat protiv Irana.

Nisu prijavljene ozljede ni radioaktivna curenja u Barakahu nakon napada. Dužnosnici Emirata objavili su da je pogođen generator na perimetru postrojenja.

Zabrinutost raste

No na hitnoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u utorak, čelnik UN-ove agencije za nuklearnu energiju izrazio je "ozbiljnu zabrinutost" svoje agencije zbog sve češćeg ciljanja operativnih nuklearnih elektrana u iranskom ratu.

"U slučaju napada na nuklearnu elektranu Barakah, izravni pogodak mogao bi dovesti do vrlo visoke stope radioaktivnosti u okolišu“, rekao je šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi.

UAE, koji je ugostio protuzračnu obranu i osoblje iz Izraela, nedavno je optužio Iran za izvođenje napada dronovima i raketama i nakon što je primirje sa SAD-om stupilo na snagu u travnju.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da je spreman dati Iranu nekoliko dana da postigne napredak u mirovnim pregovorima prije nego što SAD nastavi s vojnim napadima.