FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZABRINUTOST RASTE /

Zna se od kud je došao dron koji je ciljao nuklearku u Emiratima? 'Izravan pogodak doveo bi do katastrofe'

Zna se od kud je došao dron koji je ciljao nuklearku u Emiratima? 'Izravan pogodak doveo bi do katastrofe'
×
Foto: AFP/AFP/Profimedia

Dužnosnici Emirata objavili su da je pogođen generator na perimetru postrojenja

20.5.2026.
6:24
Dunja Stanković
AFP/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Dronovi koji su ciljali nuklearnu elektranu Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima došli su iz Iraka, priopćilo je u utorak ministarstvo obrane te zemlje, što ukazuje na to da iza napada vjerojatno stoje iračke šijitske milicije koje podržava Iran, prenosi Associated Press. 

Još uvijek ni jedna skupina nije preuzela odgovornost za napad, ali Teheran i njegovi saveznici u milicijama pokrenuli su napade dronovima usmjerene na arapske države Perzijskog zaljeva otkako su SAD i Izrael započele rat protiv Irana. 

Nisu prijavljene ozljede ni radioaktivna curenja u Barakahu nakon napada. Dužnosnici Emirata objavili su da je pogođen generator na perimetru postrojenja. 

Zabrinutost raste

No na hitnoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u utorak, čelnik UN-ove agencije za nuklearnu energiju izrazio je "ozbiljnu zabrinutost" svoje agencije zbog sve češćeg ciljanja operativnih nuklearnih elektrana u iranskom ratu.

"U slučaju napada na nuklearnu elektranu Barakah, izravni pogodak mogao bi dovesti do vrlo visoke stope radioaktivnosti u okolišu“, rekao je šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi.

UAE, koji je ugostio protuzračnu obranu i osoblje iz Izraela, nedavno je optužio Iran za izvođenje napada dronovima i raketama i nakon što je primirje sa SAD-om stupilo na snagu u travnju.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da je spreman dati Iranu nekoliko dana da postigne napredak u mirovnim pregovorima prije nego što SAD nastavi s vojnim napadima.

Rat U IranuBliski IstokNuklearna ElektranaUaeDron
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike